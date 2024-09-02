任時完&朴奎瑛搭檔《格殺福順》衍生劇《螳螂》，化身高級殺手

任時完和朴奎瑛將在動作片中合作，兩人已確定出演電視劇《螳螂》。

今日（2日），Netflix公開了《螳螂》的製作消息及主要演員陣容，並表示：「任時完、朴奎瑛和趙宇鎮已確定出演。 」《螳螂》是《格殺福順》的衍生作品，劇情以殺手行業為背景，講述了A級殺手與他的對手以及退休殺手之間的對決。

任時完將飾演殺手公司MK娛樂所屬的A級殺手「螳螂」，這是在《格殺福順》中「車閔圭」（薛景求 飾）提到「去度假」的人物。 劇中，他將與同事們一起尋求新的機會，並在度假歸來後決定脫離失去領導者的MK娛樂公司。 觀眾可以期待他帶來的吸引力十足的演技。



朴奎瑛將飾演「螳螂」的老朋友兼對手「在伊」，她擁有出色的技能，但因不被上司看好，最終被趕出了MK娛樂。趙宇鎮將飾演傳奇殺手「獨孤」，他是MK娛樂的開國元勛兼「螳螂」的師父。 在「車閔圭」去世后，他將推動自己成為代表，並重新招募「螳螂」。



本劇由李泰成導演執導，這是他的首部導演的作品。 李導演曾在《格殺福順》和《The King》中擔任助理導演。 《格殺福順》的導演卞成賢也參與了劇本創作。

相關人士表示：「任時完、朴奎瑛和趙宇鎮將在《螳螂》中相遇，希望大家期待他們在這個有趣的世界觀中展現的演技默契。 」

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