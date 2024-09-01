美女們的友誼！繼8月一起看電影後，BLACKPINK Jennie 給秀智送上應援咖啡車啦！

近日，BLACKPINK Jennie 給正在拍攝新劇《都會實現嗎》的秀智送上兩台應援咖啡車！

秀智在 IG 上傳認證照並寫下：「天啊！謝謝我們的 Jennie 。」公開的照片中，秀智身穿粉紅色長袍，在 Jennie 送來的應援咖啡車前擺出造型，應援橫幅也寫著：「為秀智姊姊和《都會實現嗎》的演員、工作人員加油！」



而 Jennie 在貼文下留言：「本來想要寫『漂亮的秀智歐膩，都會 Jennie 嗎』（劇名是 다 이루어질지니，把 지니 改成了 제니）。」秀智也回覆 Sweet Jennie。



8月電影《左輪手槍》媒體試映會在首爾舉行，觀眾們發現 Jennie 和秀智也前來觀影，在看完電影後，兩人一起走出來，並和粉絲們打招呼、聊天。看到兩人同框，不少網友和粉絲表示：「是個意外的組合呢」、「兩人竟然認識」、「好神奇啊！但都好漂亮」等等。

수지 제니 이것 뭐에요 ? pic.twitter.com/oT1o7r2oCf — 럽어 (@SZ_LOV3R) July 31, 2024

另外，《都會實現嗎》是金銀淑編劇的新作，也是金宇彬和秀智繼2016年《任意依戀》之後二度合作，講述掌握對方生死權的感情過剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。



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