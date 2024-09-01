力挺始源！Super Junior利特&神童客串《DNA戀人》大跳〈Sorry, Sorry〉，始源這Part大走音XD

Super Junior始源（崔始源）與鄭仁仙主演《DNA戀人》（DNA Lover）熱播中，早在開播前戲劇發布會上，始源便透露隊友利特和神童會客串，這三人組合也是今年初剛出道的小分隊L.S.S.。

*先前報導：

〈【影片】《DNA戀人》製作發佈會：崔始源感謝Super Junior利特神童傾情客串〉

還記得第一集始源在劇中偷偷跳起L.S.S.歌曲〈JOKE〉嗎？昨（1）日播出的最新第5集，始源直接把兩名隊友利特和神童帶來了，兩人客串KTV員工，加入始源飾演的沈延宇和鄭仁仙飾演的韓素珍所在的包廂，原因是什麼？始源點播Super Junior名曲〈Sorry, Sorry〉啊！利特和神童自然而然跟著跳還想反客為主，讓沈延宇一度傻眼，不過順利逗笑韓素珍。



但最傻眼的應該是，沈延宇自稱會唱歌又會跳舞，聽起來看起來是都不錯，但他竟然在〈Sorry, Sorry〉普遍認為最不需要技巧的「燈燈燈……」大走音！神童都覺得不可思議吧，畢竟他經常自嘲自己只需要唱「燈燈燈……」XD。



▼相關影片（《DNA戀人》香港觀眾可至黃Viu收看，沈延宇走音劇情是後續韓素珍的回想了）





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞