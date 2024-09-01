【韓網熱門】在SM娛樂工作23年的職員

這位職員就是傳奇級詞曲作家KENZIE，畢業於伯克利音樂學院、今年47歲。 代表作包括：

BoA《My Name》《MOTO》《空中花園》《颶風維納斯》

天上智喜《再一次，OK？ 》

Super Junior《美人啊》《Devil》

圭賢《在光化門》

少女時代《重逢的世界》《少女時代》《加油》《Oh！》《Express 999》《Forever 1》

太妍《四季》《火花》《To.X》

SHINee《惠啊》《Jojo》《Why So Serious？》《Love Sick》《Don't Call Me》

f(x)《LA chA TA》《Jet》《Hot Summer》《Red Light》

EXO《狼與美女》《初雪》《上癮》《Monster》

Red Velvet《紅色味道》《Peek-A-Boo》《Power Up》《RBB》《Monster》《Chill Kill》

NCT《無限的我》《泡泡糖》《Hot Sauce》《Candy》《Ay-Yo》

TWICE娜璉《POP！》

RIIZE《Memories》

aespa《Supernova》

其中aespa正規一輯的雙主打歌之一《Supernova》創下了出道以來最高成績：在Circle Chart周榜（5月19日~25日）登上Global K-pop榜、數位週榜、串流週榜第一，加上Social Chart 2.0第一，達成四冠王。 在國內各大音源榜名列上遊，還登上Billboard的Global榜（不包含美國）第7、Global 200榜第19。



原PO最後還附上了據說是KENZIE演唱的歌曲，感興趣的話可以聽一聽！



韓國網友評論：

1. 一直以為是日本男生...

2. 太強了吧，我最愛的歌大部份都在這

3. 她可是SM之母kkk

4. 我的聽歌取向就是KENZIE kkk 每次發現喜歡的歌，99%都是她寫的

5. 我一直腦補KENZIE是長得跟Teddy差不多的男生kkk

6. 聽了這麼多年第一次知道KENZIE是女生

7. 我記得她用這個藝名是為了紀念去世的朋友

8. KENZIE的歌曲令SM粉絲心臟跳躍

9. 哇，究竟如何做到年近半百仍保持品味和靈感，每次的歌都精準命中時下趨勢

10. 最神奇的是寫了那麼多歌依然沒有重複的感覺

11. 這就是天才吧

12. 《Supernova》也是KENZIE寫的？ 太強了吧

13. NCT的《Hello Future》才是無敵

14. ZEROBASEONE這次的新歌很好聽，然後發現是KENZIE寫的

15. 劉英振（*SM娛樂另一位知名詞曲作家）的歌一聽就是劉英振，但KENZIE的曲風非常多樣

16. 大部份是KENZIE作曲、金正裴（音）作詞... 附帶一提，金正裴是她老公

17. 她就是金妍政？ 唱過很多動畫片主題曲耶

18. 好希望看到KENZIE出演《劉QUIZ》啊

出處：https://theqoo.net/hot/3384154031

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