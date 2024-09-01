【韩网热门】在SM娱乐工作23年的职员

这位职员就是传奇级词曲作家KENZIE，毕业於伯克利音乐学院、今年47岁。 代表作包括：

BoA《My Name》《MOTO》《空中花园》《飓风维纳斯》

天上智喜《再一次，OK？ 》

Super Junior《美人啊》《Devil》

圭贤《在光化门》

少女时代《重逢的世界》《少女时代》《加油》《Oh！》《Express 999》《Forever 1》

太妍《四季》《火花》《To.X》

SHINee《惠啊》《Jojo》《Why So Serious？》《Love Sick》《Don't Call Me》

f(x)《LA chA TA》《Jet》《Hot Summer》《Red Light》

EXO《狼与美女》《初雪》《上瘾》《Monster》

Red Velvet《红色味道》《Peek-A-Boo》《Power Up》《RBB》《Monster》《Chill Kill》

NCT《无限的我》《泡泡糖》《Hot Sauce》《Candy》《Ay-Yo》

TWICE娜琏《POP！》

RIIZE《Memories》

aespa《Supernova》

其中aespa正规一辑的双主打歌之一《Supernova》创下了出道以来最高成绩：在Circle Chart周榜（5月19日~25日）登上Global K-pop榜、数位周榜、串流周榜第一，加上Social Chart 2.0第一，达成四冠王。 在国内各大音源榜名列上游，还登上Billboard的Global榜（不包含美国）第7、Global 200榜第19。



原PO最后还附上了据说是KENZIE演唱的歌曲，感兴趣的话可以听一听！



韩国网友评论：

1. 一直以为是日本男生...

2. 太强了吧，我最爱的歌大部份都在这

3. 她可是SM之母kkk

4. 我的听歌取向就是KENZIE kkk 每次发现喜欢的歌，99%都是她写的

5. 我一直脑补KENZIE是长得跟Teddy差不多的男生kkk

6. 听了这么多年第一次知道KENZIE是女生

7. 我记得她用这个艺名是为了纪念去世的朋友

8. KENZIE的歌曲令SM粉丝心脏跳跃

9. 哇，究竟如何做到年近半百仍保持品味和灵感，每次的歌都精准命中时下趋势

10. 最神奇的是写了那么多歌依然没有重复的感觉

11. 这就是天才吧

12. 《Supernova》也是KENZIE写的？ 太强了吧

13. NCT的《Hello Future》才是无敌

14. ZEROBASEONE这次的新歌很好听，然后发现是KENZIE写的

15. 刘英振（*SM娱乐另一位知名词曲作家）的歌一听就是刘英振，但KENZIE的曲风非常多样

16. 大部份是KENZIE作曲、金正裴（音）作词... 附带一提，金正裴是她老公

17. 她就是金妍政？ 唱过很多动画片主题曲耶

18. 好希望看到KENZIE出演《刘QUIZ》啊

出处：https://theqoo.net/hot/3384154031

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