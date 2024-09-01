這個組合一定要看！朴寶英＆崔宇植主演 《那年，我們的夏天》編劇新作《愛情電影》殺青，預計明年播出！

陣容讓許多人都相當期待的Netflix原創系列《愛情電影》（Melo Movie）終於殺青啦！

31日，朴寶英在 IG 寫下：「這段時間辛苦了的舞菲和小謙，再見，金舞菲。」公開的照片中，她和崔宇植拿著蛋糕站在祝賀拍攝結束的橫幅前，兩人的身高相差20公分，讓人心動不已。



網友們也都紛紛表示：「希望可以趕快看到」、「很有CP感，好期待這部劇」、「歐膩真的好可愛」、「期待他們的化學反應，什麼時候可以看到」、「祝賀兩人」、「好喜歡這個組合」、「終於殺青了」等等。

《愛情電影》由崔宇植、朴寶英、李濬榮、全少妮主演，講述既想獲得愛情又想實現夢想的年輕人們，互相發現並成為彼此的靈感，戰勝各自創傷的過程，是一部以電影為主題的青春浪漫愛情劇。由《黑話律師》、《無人島的Diva》導演吳忠煥與《那年，我們的夏天》編劇李娜恩合作打造。



劇中，崔宇植飾演深愛電影的男人「高謙」，從龍套演員變成影評家，夢想是看遍世上所有電影；朴寶英飾演電影從業者「金舞菲」，因為爸爸愛電影比愛她更多，令她對爸爸又愛又恨，也好奇「電影究竟是什麼」而開始涉足電影行業。



李濬榮飾演自稱天才但現實中只是無名作曲家的「洪時俊」；全少妮飾演電影編劇「孫珠雅」，是洪時俊的前女友。



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