韓國人氣男子組合CRAVITY 十月再度訪港開騷

韓國人氣男子組合 CRAVITY 去年7月在香港舉行首個演唱會後，相隔一年再度訪港，舉行FAN-CON。 尚典娛樂集團有限公司 (REG) 隆重宣佈 2024 CRAVITY FAN-CON IN HONG KONG 將於2024年10月19日及20日，一連兩天假旺角麥花臣場館舉行。 票價分為港幣$1,588及 $888，將於 2024年 9月11日（星期三）上午10時起經購票通 (Cityline) 及大麥網 (Damai) 作公開發售。所有購買 $1,588門票的觀眾，將可參與演前彩排或團體合照之外，更有機會獲得成員的親筆簽名寶麗來。 而全部購票的觀眾則有機會獲得簽名卡。

出道5年的CRAVITY，是眾所周知的實力派男子組合。 他們去年宣佈首次來港演出時，門票甫開賣即火速售開罄，力證人氣高企。 有見及此，今年決定一連兩天在香港舉行FAN-CON，與更多的粉絲見面。 今次FAN-CON 以 「BEYOND YOUR MEMORIES」為題，CRAVITY 表示：「這次演出將一起展現與LUVITY (官方粉絲名稱)的回憶，希望大家多多期待和關注。」

今年CRAVITY除了以第7張迷你專輯《EVERSHINE》回歸外，日前也落實出演將於9月19日首播的男團競賽節目《Road to Kingdom：Ace of Ace》。 LUVITY除了準時收看節目以示支持外，也不要錯過今次的線下見面機會，與CRAVITY一起共創美好的回憶。

售票詳情

2024 CRAVITY FAN-CON IN HONG KONG

日期： 2024年10月19 日及 20日（星期六及星期日）

時間： 晚上7時(首場) / 下午5時(尾場)

地點： 旺角麥花臣場館

門票： 港幣$1,588及 $888元（全場座位）

*所有購買$1,588門票的觀眾，將可參與演前彩排或團體合照之外，更有機會獲得成員的親筆簽名寶麗來。而全部購票的觀眾則有機會獲得簽名卡。

門票將於2024年9月11日（星期三）上午10時於購票通 (Cityline) 及大麥網 (Damai) 公開發售。

購票通 (Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

大麥網 (Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞