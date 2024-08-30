韩国人气男子组合CRAVITY 十月再度访港开骚

韩国人气男子组合 CRAVITY 去年7月在香港举行首个演唱会后，相隔一年再度访港，举行FAN-CON。 尚典娱乐集团有限公司 (REG) 隆重宣布 2024 CRAVITY FAN-CON IN HONG KONG 将於2024年10月19日及20日，一连两天假旺角麦花臣场馆举行。 票价分为港币$1,588及 $888，将於 2024年 9月11日（星期三）上午10时起经购票通 (Cityline) 及大麦网 (Damai) 作公开发售。所有购买 $1,588门票的观众，将可参与演前彩排或团体合照之外，更有机会获得成员的亲笔签名宝丽来。 而全部购票的观众则有机会获得签名卡。

出道5年的CRAVITY，是众所周知的实力派男子组合。 他们去年宣布首次来港演出时，门票甫开卖即火速售开罄，力证人气高企。 有见及此，今年决定一连两天在香港举行FAN-CON，与更多的粉丝见面。 今次FAN-CON 以 「BEYOND YOUR MEMORIES」为题，CRAVITY 表示：「这次演出将一起展现与LUVITY (官方粉丝名称)的回忆，希望大家多多期待和关注。」

今年CRAVITY除了以第7张迷你专辑《EVERSHINE》回归外，日前也落实出演将於9月19日首播的男团竞赛节目《Road to Kingdom：Ace of Ace》。 LUVITY除了准时收看节目以示支持外，也不要错过今次的线下见面机会，与CRAVITY一起共创美好的回忆。

售票详情

2024 CRAVITY FAN-CON IN HONG KONG

日期： 2024年10月19 日及 20日（星期六及星期日）

时间： 晚上7时(首场) / 下午5时(尾场)

地点： 旺角麦花臣场馆

门票： 港币$1,588及 $888元（全场座位）

*所有购买$1,588门票的观众，将可参与演前彩排或团体合照之外，更有机会获得成员的亲笔签名宝丽来。而全部购票的观众则有机会获得签名卡。

门票将於2024年9月11日（星期三）上午10时於购票通 (Cityline) 及大麦网 (Damai) 公开发售。

购票通 (Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

大麦网 (Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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