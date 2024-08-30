LE SSERAFIM科切拉現場演唱引爭議後，首次吐露心境！金采源：「有很多遺憾的地方，也學習到很多」

29日下午，LE SSERAFIM 在 YES24 Live Hall 舉行第四張迷你專輯《CRAZY》新歌發佈會。

今年4月，LE SSERAFIM 參加美國最大規模音樂慶典「2024 Coachella﻿ 科切拉音樂節」，但是因現場演唱實力不足而受到不少批評。

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當天，成員們坦率地表達對相關爭議的想法，金采源說：「雖然 Coachella 的舞台有很多遺憾的地方，但作爲組合成員，我個人學到很多，也領悟到了很多。出道後在短時間內站上很多舞台，那麼大的戶外慶典還是第一次，可能是因爲這個原因，我們不知不覺地興奮起來，也沒有調整好節奏，所以這些部分有很多不足。」

她接著說：「我明白今後還有很多東西要學習和體驗，展現更好的面貌應該是我們一生的課題。成員們之間也聊很多，希望能給大家展現更好的面貌，這次專輯活動好像是第一階段，我們以這樣的心態認真準備，希望大家能夠用充滿愛意的視線看待。」



許允眞也表示：「以這次經歷爲基礎，我們決心要展現一步一步地成長的樣子，這次的專輯應該是第一個階段。爲了給一直支持我們、等待我們的粉絲們帶來更精彩的舞臺和帥氣的音樂，這次活動也會更加努力。」



另外，LE SSERAFIM 迷你四輯《CRAZY》在今日（30）韓國時間下午1點發行，這是一張包含「和 LE SSERAFIM 一起瘋狂一次吧」訊息的專輯，收錄從 EDM、House 到Techno 等多種類型的歌曲，包括同名主打歌〈CRAZY〉在內，共收錄〈Chasing Lightning〉、〈Pierrot〉、〈1-800-hot-n-fun〉、〈Crazier〉等5首歌曲。



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