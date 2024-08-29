玄彬＋鄭雨盛最新合作犯罪驚悚劇集《韓國製造》兩大男神劇中展現強烈對立！

由Disney+於8月29日公開華麗演員陣容的《韓國製造》，劇情描述在動盪的70年代，對於金錢財富和權力抱有野心的白基泰，和爲了阻止他而放棄一切的檢察官張建榮，面對當下時代的巨大事件而展開的故事。

玄彬透過電影《機密同盟》《極智對決》等作品展現多種粗曠形象，當然也在電視劇《愛的迫降》與《阿爾罕布拉宮的回憶》等等消化包含浪漫愛情以及科幻題材，總能展現多方面不同魅力的他，本次將在《韓國製造》劇中飾演一位對於財富與權力抱持高度野心的男子白基泰，預計將呈現與以往不同的風格。



主演多部電影作品的鄭雨盛，更晉升導演等級自導自演，包含了《首爾之春》《獵首密令》《保護者》等，正義形象深植人心，也透過電視劇《跟我說愛我》展現浪漫愛情魅力，在本次《韓國製造》中他將飾演非常執著的檢察官張建榮一角，與玄彬展開勢不兩立的對決。

另外還有曾在《為你心跳》中擔任女主角的新銳演員元智安，《搜查班長1958》的女主角徐恩秀，電影《寄生上流》中的富太太曹汝貞，以及《黑暗榮耀》中涎鎮的老公鄭星一共同主演。《韓國製造》預計將於2025年透過Disney+公開。

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