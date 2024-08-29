玄彬＋郑雨盛最新合作犯罪惊悚剧集《韩国制造》两大男神剧中展现强烈对立！

由Disney+於8月29日公开华丽演员阵容的《韩国制造》，剧情描述在动荡的70年代，对於金钱财富和权力抱有野心的白基泰，和爲了阻止他而放弃一切的检察官张建荣，面对当下时代的巨大事件而展开的故事。

玄彬透过电影《机密同盟》《极智对决》等作品展现多种粗旷形象，当然也在电视剧《爱的迫降》与《阿尔罕布拉宫的回忆》等等消化包含浪漫爱情以及科幻题材，总能展现多方面不同魅力的他，本次将在《韩国制造》剧中饰演一位对於财富与权力抱持高度野心的男子白基泰，预计将呈现与以往不同的风格。



主演多部电影作品的郑雨盛，更晋升导演等级自导自演，包含了《首尔之春》《猎首密令》《保护者》等，正义形象深植人心，也透过电视剧《跟我说爱我》展现浪漫爱情魅力，在本次《韩国制造》中他将饰演非常执著的检察官张建荣一角，与玄彬展开势不两立的对决。

另外还有曾在《为你心跳》中担任女主角的新锐演员元智安，《搜查班长1958》的女主角徐恩秀，电影《寄生上流》中的富太太曹汝贞，以及《黑暗荣耀》中涎镇的老公郑星一共同主演。《韩国制造》预计将於2025年透过Disney+公开。

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