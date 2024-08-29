金宇彬動作新片《黑帶出勤中》正式預告公開，與金成均文武搭檔盯緊前科犯！9/13 Netflix獨家上線

在《末日騎士》和《外星+人》系列之後，金宇彬終於又有新作同大家見面！這次他化身武力值拉滿的「武道事務官」，與直覺滿分但動手能力不強的「保護觀察官」金成均一起監視前科犯，守護市民安全！

《黑帶出勤中》是一部動作電影，講述武道高手「李政道」（金宇彬 飾）在保護觀察官「金宣民」（金成均 飾）的提議下以「武道事務官」身份一同工作，為預防犯罪而24小時緊密監視電子腳環佩戴者的故事。 李政道乍一看只是普通的年輕人，但極具正義感、對身處困難的人無法視而不見，最特別的是跆拳道、劍道和柔道加起來達到9段，是不折不扣的實力者。



金宣民對犯罪行為擁有出色的直覺，但武力值普普通通，發現李政道的才能和直覺後，勸說他成為正式的武道事務官。



29日，Netflix全新公開《黑帶出勤中》組合海報，以首爾的住宅區為背景，身穿武道實務官和保護觀察官制服的李政道和金宣民站在前方，肩並肩開心微笑的模樣展現出強大的團隊合作默契。 此外，住宅區各處出現關於位置和電池剩餘電量的圖示，暗示他們為了實時監控電子腳環佩戴者、預防犯罪，必須不分晝夜全力以赴，亦增添一份趣味性。 畫面中「電池耗盡、追蹤裝置損壞」等字句預示了李政道和金宣民將面臨的緊急情況，究竟他們能否順利解決每一次事件呢？



同時公開的主預告中，李政道和往常一樣騎單車為父親經營的炸雞店送餐，過程中偶然遇到了一名武道事務官正在被戴著電子腳環的前科犯毆打，於是用他共計9段的卓越武道實力迅速將前科犯制服。 此後，李政道獲得了勇敢市民獎狀，與保護觀察官金宣民一起成為24小時緊密監視電子腳環佩戴者的武道實務官。

當他發現目標所在房屋沒有防盜窗時，迅速洞察了電子腳環佩戴者的意圖，展現了敏捷的判斷力。 得益於他的機智，抓捕行動得以迅速結束，金宣民宣讀米蘭達警告，展現了兩人默契的配合。



另一方面，極其惡劣的罪犯「姜奇中」（李鉉傑 飾）在完成20年刑期後出獄、令民眾倍感緊張。 李政道認為「等到他犯案就太遲了」，主動請纓跟蹤姜奇中。 這對搭檔貼上「法務部」標誌、練手出擊打擊罪犯，一幕幕驚心動魄的動作場面輪番上演。 搞笑的是，李政道逮捕罪犯時也想宣讀米蘭達警告，卻苦於記不清文句，思索再三隻說出：「成為呈堂證供... 你有權！」XD



《黑帶出勤中》選擇了「武道實務官」這一前所未見的題材，金宇彬和金成均與角色完美契合、默契十足，加上《青年警察》《獵犬》導演金周煥的高水準打鬥風格，讓人充滿期待！《黑帶出勤中》將於9月13日通過Netflix全球獨家上線。



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