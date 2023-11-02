Golden Child睽違1年3個月回歸！MV裡成員們不甩警察，李長埈自爆爸爸是警察所以跑最快
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Golden Child睽違1年3個月回歸！MV裡成員們不甩警察，李長埈自爆爸爸是警察所以跑最快

KPOP   2023年11月2日   星期四21:10   草莓  

Golden Child（封面圖源：TVDaily）

Golden Child（李大烈、Y、李長埈、TAG、裴勝民、奉宰鉉、金知範、金東炫、洪周燦、崔普閔）今（2）日發行第三張單曲專輯《Feel me》，於首爾江南區Ilchi Art Hall舉行紀念Showcase（發行表演秀）。（按：Y服役中未參與活動）

Golden Child（圖源：TVDaily）

《Feel me》同名主打歌〈Feel me〉是首描述青春故事的搖滾歌曲，MV已在稍早公開，劇情表現了多樣的青春故事。Showcase上談到MV拍攝的TMI，李長埈「自爆」自己的爸爸和姐夫就是警察，提到MV裡成員為了甩開警車而潑水的場面，笑稱「感覺對爸爸和姐夫很壞，所以我跑在最前面，鏡頭沒有拍到」，一席話引發笑聲。
Golden Child 李長埈（圖源：TVDaily）

▼〈Feel me〉MV

▼現場影片

Golden Child是繼1年3個月回歸，也是隊長李大烈今年9月服完兵役後的回歸，他透露自己在軍隊裡仍好好管理了，沒有疏忽任何回歸的準備。目前輪到Y在軍隊服役，裴勝民透露自己經常和他聯絡，彼此都叮嚀要好好照顧身體，無論是軍隊還是回歸活動都要加油。
Golden Child 李大烈（圖源：TVDaily）Golden Child 裴勝民（圖源：TVDaily）

順帶一提，成員奉宰鉉演出的戲劇《閃亮的西瓜》熱映中，他飾演男主角厲雲的哥哥，亮眼程度被稱讚不輸厲雲。
Golden Child 奉宰鉉（圖源：TVDaily）（圖源：Twitter@CJnDrama）

▼更多Showcase現場照片與影片
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