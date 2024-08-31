《好搭檔》裡渣男老公演太好，池承炫被全網罵，緊急求助這位英雄！網友：看在他的面子上寬恕你

萬萬沒想到池承炫向國民道歉之後還有後續故事發生。

由張娜拉、南志鉉和金準韓聯袂主演的《好搭檔》正在播出中，該劇講述了人氣離婚律師車恩京（張娜拉 飾）陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演。 池承炫在劇中飾演車恩京的丈夫，他出軌了與老婆一起工作了10年的秘書崔莎拉（韓材利 飾），厚顏無恥的渣男行為看得觀眾氣炸。



不得不說池承炫演技太好，讓觀眾們看得十分入戲，自己難免被觀眾們罵慘。 於是他就錄製了一段道歉影片，向國民們致以深深的歉意，向受到傷害的老婆車恩京、情婦崔莎拉以及全國的觀眾們道歉。



事情並未到此結束，也許是道歉影片並未完全平息觀眾們的怒火，池承炫不得不找來救兵，在個人IG上公開了曾經在電視劇《高麗契丹戰爭》中所飾演的英雄「楊規」將軍的劇照，他曾解救3萬名俘虜，是高麗時期實際存在的英雄人物。 池承炫還為劇照配文：「看《好搭檔》太過生氣的時候...... 請大家千萬不要忘了楊規將軍.....」希望藉舊角色挽救自己的形象（笑！）



池承炫的風趣也引來無數觀眾的圍觀和留言，眾人紛紛表示：「那麼將軍你為什麼要這樣啊」、「看在楊將軍的面子上這次饒了你」、「看在將軍那麼辛苦的份上，就不難為你了」、「算了，寬恕你了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞