10年「老夫老妻」默契度依然如故！車勝元＆柳海真將以《一日三餐》特別版回歸，確定在9月20日首播！

《一日三餐》是講述穿梭於全國山村和漁村，體驗自給自足生活的實境綜藝節目，在2014年從旌善篇出發。今年為了迎接10週年而推出特別版《一日三餐Light》，由車勝元和柳海真出演。

《一日三餐Light》講述車勝元和柳海真在全國各地輕鬆地做三餐吃的過程，預告平凡日常生活中的特別樂趣，雖然食物很清淡，但將帶給觀眾們歡笑和治癒。特別是在同個屋檐下展現愉快「化學反應」的兩人再聚集在一起，令人期待播出！

公開的首版預告中，車勝元和柳海真在山村重逢，時隔許久再次見面的兩人，像往常一樣自然地分擔角色，並解決一頓飯。期間他們因意見分歧而爭吵，雖然會互相開玩笑地指責對方，但在飯桌前則是細心地照顧對方，真的就像老夫老妻啊 XD 也很期待車嬸會再做出什麼料理呢！



而之前羅PD通過直播解釋孫浩俊這次為什麼沒有參與，更表示：「浩俊是《一日三餐》的成員，只有這一季是這樣的，所以標題也會稍微變動一下。這不是《一日三餐》第六季，而是特別版，這是爲了展現只有兩個人出演的樣子而企劃的，浩俊是不可或缺的存在，也是固定成員，這次只是特別版概念而已。」



另外，《一日三餐Light》將在9月20日星期五晚上8點40分在 tvN 首播。

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