美女們的夢幻聯動！金智媛送aespa Winter限量版鑰匙扣
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美女們的夢幻聯動！金智媛送aespa Winter限量版鑰匙扣

明星   2024年8月31日   星期六09:23   Tracy  

（封面圖源：FB@aespa、金智媛官網）

果然美女的好友還是美女啊！

日前，aespa成員Winter現身機場時被不少粉絲發現她包包上掛著一個蜜蜂鑰匙扣，而這是金智媛Fan meeting的周邊，且限量800個，讓許多粉絲都十分好奇Winter怎麼會有那個小玩意。

金智媛於今年6月舉辦了「 BE MY ONE」粉絲會，她向粉絲們贈送了小禮物，其中就有蜜蜂鑰匙扣。 這隻蜜蜂還是她在粉絲見面會上親手畫的，當時金智媛說道：「如果我們大家都擁有這個，當作情侶物品來用也很不錯喔。 」

25日金智媛結束了在泰國曼谷的粉絲見面會後回國，一位粉絲向金智媛求證，問「aespa的Winter掛了蜜蜂鑰匙扣，是你送的嗎？ 」 金智媛一邊表示「shoutout」（指在公開場合向某人致意）一邊雙手比心回應，證實了粉絲的猜測。

Winter曾表示自己是金智媛主演的電視劇《淚之女王》的忠實觀眾，還有粉絲爆料兩人去的是同一家美容美髮店，私下早就認識了。網友們紛紛表示：「美女組合永遠都是對的」、「兩個人都很溫柔，互相成為對方的粉絲，希望關係越來越好」、「非常支持這段關係」等等。

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