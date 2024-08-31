美女們的夢幻聯動！金智媛送aespa Winter限量版鑰匙扣

果然美女的好友還是美女啊！

日前，aespa成員Winter現身機場時被不少粉絲發現她包包上掛著一個蜜蜂鑰匙扣，而這是金智媛Fan meeting的周邊，且限量800個，讓許多粉絲都十分好奇Winter怎麼會有那個小玩意。



아니 개웃기네

윈터님 공항프리뷰에 >>김지원 꿀벌인형<< 이것뭐지

잘못본건가했음 아웃겨ㅜ 꿀벌이 대체 왜 저기엨ㅋㅋㅋㅋㅋ

윈터님 눈여 언급해주셨었는데 지원니가 준건가 설마... pic.twitter.com/izemmztauR — gee (@geenii1019) August 23, 2024

金智媛於今年6月舉辦了「 BE MY ONE」粉絲會，她向粉絲們贈送了小禮物，其中就有蜜蜂鑰匙扣。 這隻蜜蜂還是她在粉絲見面會上親手畫的，當時金智媛說道：「如果我們大家都擁有這個，當作情侶物品來用也很不錯喔。 」

25日金智媛結束了在泰國曼谷的粉絲見面會後回國，一位粉絲向金智媛求證，問「aespa的Winter掛了蜜蜂鑰匙扣，是你送的嗎？ 」 金智媛一邊表示「shoutout」（指在公開場合向某人致意）一邊雙手比心回應，證實了粉絲的猜測。



에스파 윈터님이 꿀벌키링 달았던데요? 언니가 줬어요?

헤헤.. 샤라웃



김지원과 윈터양 계속되길.. pic.twitter.com/l6zmY7z88F — 딩댕동 (@d_d_dong22) August 25, 2024

Winter曾表示自己是金智媛主演的電視劇《淚之女王》的忠實觀眾，還有粉絲爆料兩人去的是同一家美容美髮店，私下早就認識了。網友們紛紛表示：「美女組合永遠都是對的」、「兩個人都很溫柔，互相成為對方的粉絲，希望關係越來越好」、「非常支持這段關係」等等。

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