《好搭档》里渣男老公演太好，池承炫被全网骂，紧急求助这位英雄！网友：看在他的面子上宽恕你

万万没想到池承炫向国民道歉之后还有后续故事发生。

由张娜拉、南志铉和金准韩联袂主演的《好搭档》正在播出中，该剧讲述了人气离婚律师车恩京（张娜拉 饰）陷入离婚危机，她与新人律师韩宥利经常因案件产生激烈冲突，一场律师间职场斗争即将上演。 池承炫在剧中饰演车恩京的丈夫，他出轨了与老婆一起工作了10年的秘书崔莎拉（韩材利 饰），厚颜无耻的渣男行为看得观众气炸。



不得不说池承炫演技太好，让观众们看得十分入戏，自己难免被观众们骂惨。 於是他就录制了一段道歉影片，向国民们致以深深的歉意，向受到伤害的老婆车恩京、情妇崔莎拉以及全国的观众们道歉。



事情并未到此结束，也许是道歉影片并未完全平息观众们的怒火，池承炫不得不找来救兵，在个人IG上公开了曾经在电视剧《高丽契丹战争》中所饰演的英雄「杨规」将军的剧照，他曾解救3万名俘虏，是高丽时期实际存在的英雄人物。 池承炫还为剧照配文：「看《好搭档》太过生气的时候...... 请大家千万不要忘了杨规将军.....」希望藉旧角色挽救自己的形象（笑！）



池承炫的风趣也引来无数观众的围观和留言，众人纷纷表示：「那么将军你为什么要这样啊」、「看在杨将军的面子上这次饶了你」、「看在将军那么辛苦的份上，就不难为你了」、「算了，宽恕你了」等。

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