捲入校暴爭議後首次公開露面！全鐘瑞：「完全不是事實，如果指控是事實的話...就不能堂堂正正出來了」

全鐘瑞在今年4月捲入「校園暴力爭議」，有網友爆料指控全鐘瑞國中時是太妹，A某多次遭到其同夥的集體暴力，還有強迫交換校服、搶奪羽毛球拍、在同學面前「一邊噴零食一邊叫她滾」等等。

（延伸閱讀：《燃燒烈愛》《不可能的婚禮》女主全鐘瑞「校暴爭議」再被提起！網爆「指使學長強暴學妹」，經紀公司只刪文不回應疑心虛）

今日（27）在《于氏王后》製作發佈會上，全鐘瑞就爭議親自表明立場。她說：「正如通過公司表明的立場那樣，（校園暴力）完全不是事實。如果這些指控是事實的話，我就不會以這樣的作品堂堂正正地出現在這些場合。」接著，她補充說道：「對於被捲入這樣的事情，我感到很遺憾，對於因此受到傷害的人們，我會透過好的活動來重新恢復形象，為了能好好整理這一部分，正在和公司一起努力中。」



全鐘瑞還囑咐說：「今天的活動主要是介紹新劇《于氏王后》，希望記者們可把焦點放在作品上。」

而《于氏王后》以高句麗時代為背景，講述因突如其來的王之死，于氏王后與部族之間所展開24小時內激烈的王位爭奪戰。全鐘瑞飾演的「于熙」爲了生存而自行決定命運的高句麗王后，因國王突然死亡，生命垂危後，爲了生存，決定與國王的弟弟結婚，再次成爲王后。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞