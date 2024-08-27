尹博突然在IG傳哭哭照！原來是《凌晨兩點的灰姑娘》情節，真假老婆、燦盛、趙權都被吸引
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尹博突然在IG傳哭哭照！原來是《凌晨兩點的灰姑娘》情節，真假老婆、燦盛、趙權都被吸引

韓劇   2024年8月27日   星期二16:40   草莓  

（封面圖源：IG@yoon.bak截圖、黃Viu煲劇平台@《凌晨兩點的灰姑娘》截圖）

曾演《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《有利的詐欺》的尹博，25日突然在IG上傳兩張哭哭照，乍看還以為發生什麼事了……如果你這麼想的話，就是落入《凌晨兩點的灰姑娘》情節了！

「第1集播出紀念！！投票吧，A還是B／#凌晨兩點的灰姑娘 #Coupang Play #ChannelA ／！不要誤會，這是戲劇的一個場景，我現在很開心，也希望大家會永遠幸福」尹博貼文那麼寫，原來是為主演新戲《凌晨兩點的灰姑娘》做宣傳，果真成功吸引關注，和劇情也搭上！

劇情是這樣的：尹博飾演的副會長徐始元某天上傳了自拍哭泣照抒發心情，卻引發公司公關危機，自此被禁止使用社群平台，而他聯姻的妻子李美珍（Girl’s Day素珍，朴素珍飾演）和他相反是社群名人，每每發文對公司形象都是加分，讓他很吃味。最搞笑的是，因為和李美珍是「櫥窗夫婦」（假面夫婦），徐始元都要透過李美珍的社群才能了解她近況，在媽媽面前假裝有關心李美珍，其實只是照搬貼文內容。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《凌晨兩點的灰姑娘》截圖）（圖源：黃Viu煲劇平台@《凌晨兩點的灰姑娘》截圖）

尹博這哭哭貼文一出，吸引好友2PM燦盛（黃燦盛）和2AM趙權，還有合作過《有利的詐欺》洪勝範及綜藝《微笑社長》碰頭過的姜基棟，果然有人上當，尹博回應也照著劇中徐始元的火星文用語，洪勝範似乎也因為看過劇懂用火星文。最好笑的是，劇中妻子「李美珍」素珍也入戲地來留言了：「丈夫……不是說好不要這樣嗎。」尹博現實的「真妻子」金秀彬也在！形成各種有趣互動。
（圖源：IG@yoon.bak截圖）（圖源：IG@yoon.bak截圖）

順帶一提，尹博和素珍是二搭且第三次合作了，合作過電影《燕子》和電視劇《有利的詐欺》，繼《有利的詐欺》再搭檔CP，兩人私下似乎也是好友，曾各自帶另一半金秀彬和李東河「Double Date」去看綜藝《出球制勝》棒球比賽，但節目只認出素珍和尹博XD。

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