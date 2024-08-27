卷入校暴争议后首次公开露面！全钟瑞：「完全不是事实，如果指控是事实的话...就不能堂堂正正出来了」

全钟瑞在今年4月卷入「校园暴力争议」，有网友爆料指控全钟瑞国中时是太妹，A某多次遭到其同伙的集体暴力，还有强迫交换校服、抢夺羽毛球拍、在同学面前「一边喷零食一边叫她滚」等等。

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今日（27）在《于氏王后》制作发布会上，全钟瑞就争议亲自表明立场。她说：「正如通过公司表明的立场那样，（校园暴力）完全不是事实。如果这些指控是事实的话，我就不会以这样的作品堂堂正正地出现在这些场合。」接著，她补充说道：「对於被卷入这样的事情，我感到很遗憾，对於因此受到伤害的人们，我会透过好的活动来重新恢复形象，为了能好好整理这一部分，正在和公司一起努力中。」



全钟瑞还嘱咐说：「今天的活动主要是介绍新剧《于氏王后》，希望记者们可把焦点放在作品上。」

而《于氏王后》以高句丽时代为背景，讲述因突如其来的王之死，于氏王后与部族之间所展开24小时内激烈的王位争夺战。全钟瑞饰演的「于熙」爲了生存而自行决定命运的高句丽王后，因国王突然死亡，生命垂危后，爲了生存，决定与国王的弟弟结婚，再次成爲王后。



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