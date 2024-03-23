《燃燒烈愛》《不可能的婚禮》女主全鐘瑞「校暴爭議」再被提起！網爆「指使學長強暴學妹」，經紀公司只刪文不回應疑心虛

全鐘瑞憑李滄東電影《燃燒烈愛》出道，第二部電影《聲命線索》（港譯：The Call：超時空通話）就斬獲百想影后，然而走紅過程伴隨多次校園暴力爆料，隨著新劇《不可能的婚禮》熱播，相關爭議再次被提起。
tvN新劇《不可能的婚禮》題材新穎、收視率和討論度十分穩定，目前播出過半，韓網論壇有人提起女主全鐘瑞曾多次被爆校園霸凌都不了了之，還貼出相關報導截圖。
根據自稱與全鐘瑞同間國小和國中的A某，全鐘瑞國中時是太妹，A某多次遭到其同夥的集體暴力。 A某稱全鐘瑞曾指使男前輩強姦自己，幸虧「那些大哥讓她放過我」才逃過一劫。 此外還有強迫交換校服、搶奪羽毛球拍、在同學面前「一邊噴零食一邊叫她滾」等等。
另一名爆料人表示國中時期認識全鐘瑞，全鐘瑞認為她軟弱所以經常欺負她，還對她媽媽大喊大叫，很沒禮貌。爆料人稱因為雙方父母認識，有段時間和全鐘瑞家一起住在塞班島，目睹全鐘瑞把家人當侍女使喚、用腳踢人屁股，不顧島上電費高昂整日開著冷氣蓋著厚被子。
網友指出最可疑是經紀公司從來不回應，只有爆料貼文都被靜悄悄刪除：「以她的形象，是校暴咖也不意外kk」、「如此任性生活都能順順利利，實在太讓人羨慕和惱火，我遵守道德、連垃圾都不會隨地丟，卻為何事事不順呢？」、「每次爆料貼都被刪才更奇怪」、「中立，但如果一直不發聲明的話...」。
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