【多圖】古裝劇《于氏王后》舉行製作發佈會！全鐘瑞、金武烈、鄭柔美、李洙赫以正裝亮相
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【多圖】古裝劇《于氏王后》舉行製作發佈會！全鐘瑞、金武烈、鄭柔美、李洙赫以正裝亮相

韓劇   2024年8月27日   星期二15:10   Yuan  

全鐘瑞、金武烈、鄭柔美、李洙赫（封面圖源：TVDaily）

TVING 新劇《于氏王后》今日舉行製作發佈會，鄭世教導演、李炳學編劇、全鐘瑞、金武烈、鄭柔美、李洙赫等主演出席活動。

金武烈、全鐘瑞、鄭世教導演、李炳學編劇、鄭柔美、李洙赫（圖源：TVDaily） 金武烈、全鐘瑞、鄭柔美、李洙赫（圖源：TVDaily） 金武烈、全鐘瑞、鄭柔美、李洙赫（圖源：TVDaily）

全鐘瑞
全鐘瑞（圖源：TVDaily）全鐘瑞（圖源：TVDaily）

金武烈
金武烈（圖源：TVDaily）金武烈（圖源：TVDaily）

鄭柔美
鄭柔美（圖源：TVDaily）鄭柔美（圖源：TVDaily）

李洙赫
李洙赫（圖源：TVDaily）李洙赫（圖源：TVDaily）

金武烈、全鐘瑞
金武烈、全鐘瑞（圖源：TVDaily）

鄭柔美、全鐘瑞
鄭柔美、全鐘瑞（圖源：TVDaily）鄭柔美、全鐘瑞（圖源：TVDaily）

《于氏王后》故事以高句麗時代為背景，講述因突如其來的王之死，于氏王后與部族之間所展開24小時內激烈的王位爭奪戰，華麗度演員名單，讓許多觀眾都相當期待！而《于氏王后》將於本週四8月29日公開第一部（EP.1-4），9月12日公開第二部（EP.5-8），香港觀眾可於「黃Viu」收看。
（圖源：TVING《于氏王后》）

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