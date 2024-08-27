新劇《正年》金泰梨劇照首次公開！變身「天才少女」國劇演員，導演大讚：「演技真的很棒」

tvN新劇《正年》講述以1950年代韓國戰爭之後雖然貧窮但充滿浪漫的時代，擁有聲樂天賦的少女「正年」，克服自身局限性，最終成為頂級明星的成長歷程。

《正年》是由通過《衣袖紅鑲邊》獲得第34屆韓國PD大賞「年度PD獎」的鄭知仁導演執導，由金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、鄭恩彩、金允慧所有角色全部由女性飾演，還有文素利、李德華的別出演，組成華麗的陣容。



金泰梨飾演的「尹正年」為了成為國劇演員，獨自從木浦上京的天才少女，她擁有天生的音色、豐富的音量、自由地穿梭於高音和低音之間的寬廣音域、刻骨銘心的感情表達，不僅有強大的生活能力和頑強的韌性，還具備可以和任何人成爲朋友的親和力。

今日（27）公開的劇照中，「尹正年」在充滿大海味道的木浦漁村賣魚，樸素的韓服上衣和短髮，展現完美的變身。另一張劇照則是她坐在觀眾席上觀看國劇，晃動的眼睛讓人心動不已；還有她練習舞蹈的樣子，展現無法移開視線的投入度。



兩位作家聽到原作的實際繆思金泰梨確定出演的消息後，激動地表示：「真的可以嗎？現在也沒有現實感。」鄭知仁導演也說：「金泰梨飾演的尹正年雖然稍微脫離傳統國劇，但展現不同層面的魅力。演技真的很棒，甚至讓人覺得遇到地平線之外的藝術家。」讓人更加期待這次的角色呢！而《正年》將在10月12日首播。



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