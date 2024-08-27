新劇《于氏王后》古裝造型太震撼！全鐘瑞王后演技令人期待，池昌旭&李洙赫落腮鬍霸氣十足～

全新古裝劇《于氏王后》即將在8月29日首播，「五大角色」全鐘瑞、金武烈、池昌旭、鄭柔美、李洙赫等人都是睽違多年再次接下古裝劇，特別是造型與人物關係的看點都是觀眾們熱烈討論的話題。（搶先了解6大看點）



故事以高句麗時代為背景，講述因突如其來的王之死，于氏王后與部族之間所展開24小時內激烈的王位爭奪戰，實力派大集合，全明星陣容般的華麗演員名單，令許多粉絲都相當期待。



【六大看點】

1.史詩級的權謀鬥爭

2.全明星卡司

3.古代高句麗

4.強烈的女性角色主導

5.華麗場景&視覺效果

6.人物間精采的打戲和互動

除了有全明星卡司外，史詩級的精采動作場景與政權鬥爭也是一大看點！特別是設定了要在24小時內的時限中選出新王，部族與王子們爭奪王位的場面，肯定是會營造出一幕幕緊張刺激的經典片段。除了帶觀眾們探索古代高句麗時期的歷史背景，于氏王后更是一個聰慧且堅強的女性角色，她不僅要在亂世中生存，更要面對權力與智慧的較量，屆時將會引起觀眾們相當大的共鳴。

【人物簡介】

▼全鐘瑞所飾演的王后「于熙」，擁有獨特美貌，聰明且堅韌不拔的性格，本因家族而犧牲自我，直到王的離世，為了在混亂的局勢中站穩腳跟，漸漸展露出身為王后的霸氣面貌。同時，這也是她的首部古裝作品。





▼池昌旭則是飾演高句麗王「高男武」，于熙的丈夫，留著整臉落腮鬍的他，霸氣中帶著憂傷，預告短短出現的一幕卻道盡了無奈。



▼李洙赫飾演高句麗三王子「高發岐」，也是繼承王位的候補人選。性格邪惡且卑劣、是令眾人懼怕的存在，對王位的慾望也很強烈，因顧及高男武的強大而藏著利爪，如今機會終於來臨。他的劇照公開時，也是令網友們最為震撼的一位，形象的改變非常大！





▼金武烈飾演足智多謀的高句麗大臣「乙巴素」，能力出眾、洞悉各部族的政治動向。在王突然離世後，為防止部族間混亂的王權爭奪，向王后于熙求婚，並揭露王之死背後的秘密，成為王后最大的支持者。





▼鄭柔美飾演于熙的姐姐「于順」，理所當然的認為自己會成為王后，但命運的玩笑讓妹妹取代了自己。為了抓住機會，她成為妹妹的大侍女進宮，懷著野心伺機而動。



鄭世教導演表示自己也曾好奇演員們進入角色後會如何行動？結果是大家都有很高的完成度，也希望大家在觀看作品時，能夠留意到演員們在塑造角色上花了多大的心思，人物之間碰撞出的火花也是非常有可看性的！

《于氏王后》將於本週四8月29日公開第一部（EP.1-4），9月12日公開第二部（EP.5-8），在「黃Viu」上架播出。

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