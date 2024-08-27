新剧《正年》金泰梨剧照首次公开！变身「天才少女」国剧演员，导演大赞：「演技真的很棒」

tvN新剧《正年》讲述以1950年代韩国战争之后虽然贫穷但充满浪漫的时代，拥有声乐天赋的少女「正年」，克服自身局限性，最终成为顶级明星的成长历程。

《正年》是由通过《衣袖红镶边》获得第34届韩国PD大赏「年度PD奖」的郑知仁导演执导，由金泰梨、辛睿恩、罗美兰、郑恩彩、金允慧所有角色全部由女性饰演，还有文素利、李德华的别出演，组成华丽的阵容。



金泰梨饰演的「尹正年」为了成为国剧演员，独自从木浦上京的天才少女，她拥有天生的音色、丰富的音量、自由地穿梭於高音和低音之间的宽广音域、刻骨铭心的感情表达，不仅有强大的生活能力和顽强的韧性，还具备可以和任何人成爲朋友的亲和力。

今日（27）公开的剧照中，「尹正年」在充满大海味道的木浦渔村卖鱼，朴素的韩服上衣和短发，展现完美的变身。另一张剧照则是她坐在观众席上观看国剧，晃动的眼睛让人心动不已；还有她练习舞蹈的样子，展现无法移开视线的投入度。



两位作家听到原作的实际缪思金泰梨确定出演的消息后，激动地表示：「真的可以吗？现在也没有现实感。」郑知仁导演也说：「金泰梨饰演的尹正年虽然稍微脱离传统国剧，但展现不同层面的魅力。演技真的很棒，甚至让人觉得遇到地平线之外的艺术家。」让人更加期待这次的角色呢！而《正年》将在10月12日首播。



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