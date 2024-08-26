MAMAMOO頌樂來台灣，繼高雄挑戰巨大芒果冰後，在台北釣蝦！行程超Local

MAMAMOO頌樂solo演唱會在台灣先到高雄又往台北舉辦，繼高雄挑戰巨大芒果冰，她在台北也做了「超Local」、「超台」挑戰──釣蝦！

頌樂YouTube頻道《SOLARSIDO》最新一集是台北釣蝦Vlog，開頭就表示自己吃巨大芒果冰的Vlog很榮幸能上新聞，因此來台北又做了新挑戰。台灣有個釣蝦文化是在室內人工養殖場釣蝦，釣了之後就能馬上料理並享用，頌樂也解釋台灣有滿多地點都能釣蝦，夜市也有。

頌樂懵懵懂懂學釣蝦，有老闆和周遭工作人員的幫助，很快就釣到一隻，接下來漫長的等待就是邊觀察別人怎麼釣，還見到別人養的浣熊和牠玩。頌樂戰績是兩隻，但由於中途別人送了兩隻，她又回饋對方一隻，她總共能享用三隻蝦，且該釣蝦場的蝦相當大隻。



頌樂說自己本來其實不愛蝦，吃了卻愛上，過程不斷稱讚好吃，表示是「蝦子再發現」。看了頌樂的Vlog，台灣MOOMOO（粉絲）都說很台、很Local、「很會」，敲碗頌樂若再來台灣能探索更多有趣景點。



頌樂的台灣Vlog都有繁體中文字幕，語氣還相當「台」，有「注音文」是特點之一，對台灣MOOMOO來說非常親切，快來看影片吧：

▼台北釣蝦挑戰「和人生蝦子終於見面了！」



▼回顧高雄「臺灣超大型20人份芒果刨冰吃播挑戰」，她雖然吃得很開心但也吃膩了XD，最後還是說是吃到最好吃的芒果冰



還有，頌樂在鐵皮屋前的相片，同時解謎了是在釣蝦場附近拍的，當時以鐵皮屋、機車為背景，台灣MOOMOO看了又驚又喜。頌樂9月14日還有「WATERBOMB台北站」拼盤演唱會行程，不曉得她會選擇做什麼新挑戰呢？



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