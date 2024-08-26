MAMAMOO颂乐来台湾，继高雄挑战巨大芒果冰后，在台北钓虾！行程超Local

MAMAMOO颂乐solo演唱会在台湾先到高雄又往台北举办，继高雄挑战巨大芒果冰，她在台北也做了「超Local」、「超台」挑战――钓虾！

颂乐YouTube频道《SOLARSIDO》最新一集是台北钓虾Vlog，开头就表示自己吃巨大芒果冰的Vlog很荣幸能上新闻，因此来台北又做了新挑战。台湾有个钓虾文化是在室内人工养殖场钓虾，钓了之后就能马上料理并享用，颂乐也解释台湾有满多地点都能钓虾，夜市也有。

颂乐懵懵懂懂学钓虾，有老板和周遭工作人员的帮助，很快就钓到一只，接下来漫长的等待就是边观察别人怎么钓，还见到别人养的浣熊和它玩。颂乐战绩是两只，但由於中途别人送了两只，她又回馈对方一只，她总共能享用三只虾，且该钓虾场的虾相当大只。



颂乐说自己本来其实不爱虾，吃了却爱上，过程不断称赞好吃，表示是「虾子再发现」。看了颂乐的Vlog，台湾MOOMOO（粉丝）都说很台、很Local、「很会」，敲碗颂乐若再来台湾能探索更多有趣景点。



颂乐的台湾Vlog都有繁体中文字幕，语气还相当「台」，有「注音文」是特点之一，对台湾MOOMOO来说非常亲切，快来看影片吧：

▼台北钓虾挑战「和人生虾子终於见面了！」



▼回顾高雄「台湾超大型20人份芒果刨冰吃播挑战」，她虽然吃得很开心但也吃腻了XD，最后还是说是吃到最好吃的芒果冰



还有，颂乐在铁皮屋前的相片，同时解谜了是在钓虾场附近拍的，当时以铁皮屋、机车为背景，台湾MOOMOO看了又惊又喜。颂乐9月14日还有「WATERBOMB台北站」拼盘演唱会行程，不晓得她会选择做什么新挑战呢？



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