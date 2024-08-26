【韓網熱門】tvN電視台給BTS防彈少年團SUGA的臉打馬賽克

tvN STORY綜藝節目《會長的人們》今日公開新一期的搶先看片段，節目組來到韓服設計師朴述女家中參觀，鏡頭拍到防彈少年團穿韓服的合照，節目組給成員SUGA的臉打了馬賽克。 另一張照片中，不久前酒駕逃逸的歌手金浩中也被打馬賽克。

韓國網友評論（*單純搬運韓網友聲音，不代表本網站立場！）：

1. 退團吧

2. 不要再給團隊造成損害了

3. 現在才剛剛開始

4. 確實應該這樣，引起爭議的藝人... 就應該遮住

5. 對的，（酒駕）演員也要從電視劇下車、一段時間內不能上電視

6. 無線電視台對於酒駕藝人通常有幾年的播出禁令，可以預期不能參加打歌節目，但沒想到tvN也這樣

7. 如果他不退團，那麼完整體將無法參加國內的電視台、廣告、寫真、採訪、企業活動，出演YouTube也會被很多人留言調侃是「飲酒偶像」，自製團綜裡也無法喝酒更別提開車，最終就是放棄國內活動、只能在海外巡演，大家想要這樣的結果嗎

8. 以後無法再將防彈奉為國家之驕傲了

9. 如果粉絲們因為這件事而鬧起來、攻擊官方帳號的話，電視台也會感到負擔而逐漸減少提及他們、減少播放相關的資料影片吧，被忘記才是可怕的

10. 現在連判決結果都還沒出、連無線台都不到的台已經這樣，明年的活動一定會受影響，趕快退團才能救活另外6名成員

11. 從現實層面考量，現在粉絲內部已經嚴重分裂，不退團會造成很大傷害，都說SUGA是天才、很有能力、自己也能活得很好，獨自發展也不需要擔心，所以放心離開吧

出處：https://theqoo.net/hot/3378443347

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