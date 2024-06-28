「World Gay」徐仁國私下超貼心！朴素淡爆料：拍戲時歐巴為了讓我休息，寧願「自毀形象」

徐仁國最近因出演K.WILL新曲《沒有適合我的離別歌曲》MV，大展World Gay魅力的同時意外獲得人生角色。

人氣大爆發的徐仁國，他的不少舊事重新被網友翻出，善良貼心的一面又讓不少網友垂直入坑。 去年12月徐仁國邀請了女演員朴素淡做客了自己的YouTube節目。節目中，朴素淡透露自己於2021年確診甲狀腺乳突癌並接受了手術，術后副作用則是發不出聲音。 休養了一段時間之後，朴素淡憑藉電影《幻影》正式回歸，2023年又和徐仁國合作了電視劇《死期將至》。

因為《死期將至》開機時間為2023年初，當時朴素淡的身體還未完全恢復，經常體力不支，作為搭檔的徐仁國在片場十分照顧對方。 朴素淡透露：「合作的時候我的狀態很不好，在我擔憂如果突然感覺很累不知道要如何是好的時候，歐巴說『稍微休息一下再拍啊，我就說自己要去拉屎』，每次我覺得不好意思說出『想休息一下』的時候，他都能幫我爭取到時間。」



為了照顧他人，不顧自身形象的徐仁國，網友們聽完這個故事之後大讚他「超有男人味」、「從今天開始我就是你的粉絲了」、「他有一種痞帥痞帥的人夫感」、「真的很貼心」等。

最後！有沒有人還沒看過徐仁國最近火出圈，瘋狂吸粉的「World Gay」MV？一起來欣賞一下吧！！！



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