MAMAMOO華莎台北個人首演嗨翻全場 自爆正在準備回歸、下月現身高雄！ 沒有最性感只有更性感，華莎粉絲演唱會感性加碼「這首」中文歌

韓國人氣女團MAMAMOO成員華莎，於16日在台北舉辦個人首次粉絲演唱會 (內容結合粉絲見面會與演唱會)「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei」，一開場就以小露酥胸大展美腿的火辣裝扮現身，並且從場邊穿越觀眾席走向舞台，沿途先大膽坐在幸運女粉絲腿上將頭上的帽子送給對方，接著又挑另一位女粉絲親吻自己臉頰，最後還將身上領帶掛在另一女粉絲脖子上，對觀眾強力放電也讓現場氣氛立即嗨到最高點。

華莎一連表演「TWIT」、「I Love My Body」兩首個人熱門單曲後，熱情又有點嬌羞地用中文「大家好，我是華莎」向台下觀眾問好，並搞笑表示：「大家的想法應該跟我差不多，都喜歡領帶、眼鏡之類的東西，下次有機會來的話，我再準備大家會喜歡的物品」，活動過程中更不時以中文「老婆」、「變態」稱呼台下粉絲，對觀眾撩好撩滿也引爆尖叫聲不斷。



華莎除了超有誠意帶來12首個人歌曲加一首MAMAMOO名曲串燒之外，還特別準備了自己很喜歡的電影《我的少女時代》主題曲「小幸運」，雖然自謙「發音可能亂七八糟」、「我最緊張的就是這一段」，但在粉絲的熱烈迴響之下直接又再重唱一遍令全場大飽耳福。華莎透露自己真的很喜歡這首歌，「平時很常聽著練習，開車時也會邊聽邊唱邊練習，聽的時候會覺得心裡撲通撲通地跳、很悸動，我想這大概就是台灣的魅力吧」。



而在與粉絲互動及遊戲的環節，華莎不僅做了IVE的「HEYA」舞蹈挑戰、100秒快問快答、性感版的韓國迷因「麻辣燙葫蘆挑戰」，更忍不住自爆目前正在管理體重準備回歸，以及「我下個月又要來高雄了」，全場粉絲聽完立即歡呼尖叫超過1分鐘，幾乎掀翻南港展覽館的屋頂；最後就在華莎下台深入觀眾席與全場互動的熱鬧氣氛中，讓爆滿的4000名粉絲留下難忘的一夜。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞