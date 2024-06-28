懸疑韓劇《我們，家》今晚結局五大看點！緊張刺激的情節環環相扣，金喜善要如何擊敗性格扭曲的魔女洗腦之術

你也是熱愛懸疑驚悚恐怖韓劇的人嗎？那就絕對不能錯過《我們，家》本週末即將迎來的EP.12大結局！

韓國頂尖的心理醫生盧英媛（金喜善 飾）被擁有高超洗腦之術的李世娜（妍雨 飾）介入了整個家庭，英媛與推理小說家婆婆洪莎江 （李慧英 飾）聯手合作，決心守護好她們的家人。



1．【演技不只出色，每一場對手戲都讓人忘記呼吸】

由「兩大演技派女王」金喜善和李慧英攜手主演的《我們，家》，她們出眾的演技也影響著整個團隊，每一場對手戲都讓人看了相當過癮，讓觀眾們百分百沉浸在人物的情緒之中，從營造幸福家庭氛圍、發覺秘密後的驚恐，再到面對恐懼和威脅下整理好情緒的處變不驚，每場戲都能夠帶動大家的追劇神經！



2．【每集都有出乎意料的劇情鋪陳、結尾，環環相扣】

要說劇裡最讓人感到驚訝的場面，實在是太多了，猜不透的劇情安排也是每每讓人特別驚訝，更可怕的是每個角色都很可疑，沒有一個人是單純的，當然越演到後面就會揭開越多人物背景的前因後果，演到最新的EP.10已經是公開了許多意想不到的小故事，也因此明確知道了主角團遭受迫害的原由，感覺上沒有一個人真正無辜。



3．【家庭內部的諸多矛盾與情感糾葛】

我個人最欣賞的是深入探討了整個家庭的狀況，與描繪了許多社會問題，透過女主分享的一些心理諮詢個案，會在追劇過程中不知不覺產生共鳴。稍微提一下劇透的部份（提醒，怕被雷就跳看到下個看點哦！！），女主老公是整形外科醫生卻怕血不敢動刀，女主兒子讓女友懷孕說要出國生產，到頭來都是謊言，其實兒子只是想出國待在同性愛人的身邊，光舉這兩個例子就能感受到這部劇深挖下去的秘密其實還要更多更多。



4．【性格扭曲的魔女洗腦之術】

先說這齣劇有個最大的女魔頭－李世娜，追劇的過程中就是在欣賞她如何一路給別人洗腦，任何不合理行為最終都會被她化解，她總是理所當然、理直氣壯的合理化自己的行為，總之自己是最無辜的，錯都在別人，更可怕的是她還一次次逃過了法律的制裁，當然她身邊的幫手也很多，也因為她總是坦蕩蕩的態度，至今仍逍遙法外......。



5．【最終手段，女主如何打敗惡意滿滿的魔女】



看起來相當複雜的家庭關係，抽絲剝繭到最後已經算是一一被公開了，當然，每個家庭都會有秘密，反派魔女世娜也如她所願，讓這個家隱藏的秘密全曝光在大眾的視野之中，而她的目標是擊潰女主英媛，但英媛仍未放棄，最後她要如何救出在獄中的婆婆？是否會保住整個家回歸平靜的生活？世娜是否會受到法律的制裁呢？讓我們一起拭目以待吧！



韓劇《我們，家》逢星期五、六晚上11時在「黃Viu」上架，6月28－29日播出EP.11-12大結局。

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