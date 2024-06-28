「World Gay」徐仁国私下超贴心！朴素淡爆料：拍戏时欧巴为了让我休息，宁愿「自毁形象」

徐仁国最近因出演K.WILL新曲《没有适合我的离别歌曲》MV，大展World Gay魅力的同时意外获得人生角色。

人气大爆发的徐仁国，他的不少旧事重新被网友翻出，善良贴心的一面又让不少网友垂直入坑。 去年12月徐仁国邀请了女演员朴素淡做客了自己的YouTube节目。节目中，朴素淡透露自己於2021年确诊甲状腺乳突癌并接受了手术，术后副作用则是发不出声音。 休养了一段时间之后，朴素淡凭藉电影《幻影》正式回归，2023年又和徐仁国合作了电视剧《死期将至》。

因为《死期将至》开机时间为2023年初，当时朴素淡的身体还未完全恢复，经常体力不支，作为搭档的徐仁国在片场十分照顾对方。 朴素淡透露：「合作的时候我的状态很不好，在我担忧如果突然感觉很累不知道要如何是好的时候，欧巴说『稍微休息一下再拍啊，我就说自己要去拉屎』，每次我觉得不好意思说出『想休息一下』的时候，他都能帮我争取到时间。」



为了照顾他人，不顾自身形象的徐仁国，网友们听完这个故事之后大赞他「超有男人味」、「从今天开始我就是你的粉丝了」、「他有一种痞帅痞帅的人夫感」、「真的很贴心」等。

最后！有没有人还没看过徐仁国最近火出圈，疯狂吸粉的「World Gay」MV？一起来欣赏一下吧！！！



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