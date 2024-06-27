《背著善宰跑》劇本集追加10頁新婚內容，第一個場景就是這裡？！ 觀眾狂歡：史詩級售後

近兩年的韓劇主打復仇、暴力風，看多了爾虞我詐的劇情，《背著善宰跑》憑一己之力將韓劇拉回純愛「統治區」，殺青快一個月了仍然「硬控」（強制控制）無數劇粉。

電視劇在播畢前就確定要推出劇本集，包含了未播出內容的完整版原劇本、劇中女主創作的劇本《在記憶中行走的時間》的完整版劇本、編劇與男女主角的特別採訪等等。 消息一經公開就吸引大批劇本預購。



這兩日韓網上又爆出關於劇本集的新消息，編劇李詩恩特意追加了10頁關於善宰（邊佑錫 飾）和小素（金惠奫 飾）的新婚內容，引爆所有CP粉的好奇心，頂流男明星和未來女導演的婚後日常會是什麼樣子的呢？ 曝光的「劇透」照是善宰宰櫻花樹下向小素求婚的模樣，callback了倆人曾經的浪漫櫻花樹下約會，上面還寫著「場景1 婚房寢室」的字樣。 只能說編劇太懂觀眾的心了，原劇裡機場親密戲根本無法滿足大家的胃口嘛！（笑）



據悉李詩恩編劇十分好奇讀者們收到劇本集之後會從哪裡開始看起，是會按照順序一頁一頁精讀，還是從男女主角的採訪看起呢？



這一消息瞬間在劇粉們中引爆熱議，眾人紛紛表示「瘋了，這種售後也是史詩級」、「新婚？ 我想像的內容要變成文字了???」 、「可不可以讓原班人馬演出來???」 、「這個劇組果然是觀眾要什麼就給什麼」、「編劇大人，我愛你！」。

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