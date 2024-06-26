再也不Pass了！Super Junior睽違12年終於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也獲討論
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再也不Pass了！Super Junior睽違12年終於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也獲討論

KPOP   2024年6月26日   星期三16:00   草莓  

（封面圖源：YouTube@ALLTHEKPOP截圖、IG@superjunior截圖）

K-POP粉絲或許都知道，Super Junior有個罩門是自家歌曲〈SPY〉，〈SPY〉如其名就是存在SJ之中的SPY，讓成員們10多年來沒挑戰也不敢挑戰。

〈SPY〉是SJ 2012年8月推出的《Sexy, Free & Single》專輯後續曲，但當年打歌隔月就出事，利特、銀赫、厲旭和圭賢上《一週偶像》挑戰隨機舞蹈就不行了……不過當年底的《2012 MAMA》和《音樂中心：2012年末結算》仍有正常表演。

▼歌曲發行一個月後的《一週偶像》便挑戰失敗

▼《2012 MAMA》

▼《音樂中心：2012年末結算》

據說是因為〈SPY〉走位太複雜，加上入伍等成員變動問題，導致SJ後來公開演唱都不選這首歌。少練習的因素，SJ在綜藝《一週偶像》上隨機舞挑戰都會失敗，幾次過後無論在哪聽到〈SPY〉都「無條件Pass」，就算有成員想嘗試，卻好像都罹患PTSD（創傷後壓力症）忘光光XDD，〈SPY〉直接變「禁曲」，也成為SJ和粉絲E.L.F.之間的哏（梗，Meme）。
（圖源：YouTube@ALLTHEKPOP截圖）

直到這兩年，SJ在自家演唱會《Super Show 9》（SS9）才開始重拾〈SPY〉，不過是用歌劇版和Trot版娛樂粉絲E.L.F.。而最新消息是！新巡演《Super Show Spin-Off：Halftime》上，SJ打破了罩門跳了完整〈SPY〉！

22、23日舉行的《Super Show Spin-Off：Halftime》首爾場演唱會，SJ 8人利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢終於勇敢(?)挑戰〈SPY〉，讓E.L.F.激動不已，從沒想過有生之年還有機會看到「正常版〈SPY〉」！

22日〈SPY〉（圖源：IG@superjunior截圖）23日〈SPY〉（圖源：IG@superjunior截圖）

除了〈SPY〉引發E.L.F.間熱烈討論外，SJ cover 四代大勢男女團名曲，NewJeans〈Hype Boy〉與同公司後輩RIIZE〈Get A Guitar〉，青春演出大受好評，有人說想起了SJ出道初期的清爽感，也有人認證他們達成了目標成為「六代愛豆」，不少人表示非常適合，且稱讚成員們臉蛋還是很年輕根本不違和。

接下來，SJ將持續巡迴演出，8月16～18日在台灣，9月6～7日在香港，大家肯定都很期待吧！少練的〈SPY〉應援也該練起來了XD。

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