再也不Pass了！Super Junior睽違12年終於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也獲討論

K-POP粉絲或許都知道，Super Junior有個罩門是自家歌曲〈SPY〉，〈SPY〉如其名就是存在SJ之中的SPY，讓成員們10多年來沒挑戰也不敢挑戰。

〈SPY〉是SJ 2012年8月推出的《Sexy, Free & Single》專輯後續曲，但當年打歌隔月就出事，利特、銀赫、厲旭和圭賢上《一週偶像》挑戰隨機舞蹈就不行了……不過當年底的《2012 MAMA》和《音樂中心：2012年末結算》仍有正常表演。

▼歌曲發行一個月後的《一週偶像》便挑戰失敗



▼《2012 MAMA》



▼《音樂中心：2012年末結算》



據說是因為〈SPY〉走位太複雜，加上入伍等成員變動問題，導致SJ後來公開演唱都不選這首歌。少練習的因素，SJ在綜藝《一週偶像》上隨機舞挑戰都會失敗，幾次過後無論在哪聽到〈SPY〉都「無條件Pass」，就算有成員想嘗試，卻好像都罹患PTSD（創傷後壓力症）忘光光XDD，〈SPY〉直接變「禁曲」，也成為SJ和粉絲E.L.F.之間的哏（梗，Meme）。



直到這兩年，SJ在自家演唱會《Super Show 9》（SS9）才開始重拾〈SPY〉，不過是用歌劇版和Trot版娛樂粉絲E.L.F.。而最新消息是！新巡演《Super Show Spin-Off：Halftime》上，SJ打破了罩門跳了完整〈SPY〉！



22、23日舉行的《Super Show Spin-Off：Halftime》首爾場演唱會，SJ 8人利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢終於勇敢(?)挑戰〈SPY〉，讓E.L.F.激動不已，從沒想過有生之年還有機會看到「正常版〈SPY〉」！



除了〈SPY〉引發E.L.F.間熱烈討論外，SJ cover 四代大勢男女團名曲，NewJeans〈Hype Boy〉與同公司後輩RIIZE〈Get A Guitar〉，青春演出大受好評，有人說想起了SJ出道初期的清爽感，也有人認證他們達成了目標成為「六代愛豆」，不少人表示非常適合，且稱讚成員們臉蛋還是很年輕根本不違和。



[] 240623 | Super Show Spin-Off: Halftime in Seoul DAY 2 - HYPE BOY BY NEW JEANS COVER BY SUPER JUNIOR FULL STAGE



#SUPERJUNIORDNE #DONGHAE #EUNHYUK #SuperShow_Spinoff_Halftime pic.twitter.com/bITIiL72hu — dnedaily (@86updates) June 23, 2024

やっぱり何度見ても好きすぎる！



BRIIZEの皆さん

SUPER JUNIORイトゥク(40)、イェソン(39)、ドンへ(37)がカバーするGet A Guitarはどうですか

今後の活躍の場を広げるために若いファン層の方々へ向けた兄さんたちなりの挑戦です目指せ第6世代



pic.twitter.com/1tS4Vxm4sU — 일단시온이 (@shi_i_i_won) June 23, 2024

Donghae - Get A Guitar pic.twitter.com/J7S78PVPhG — jaty (@eunhaeballs) June 22, 2024

接下來，SJ將持續巡迴演出，8月16～18日在台灣，9月6～7日在香港，大家肯定都很期待吧！少練的〈SPY〉應援也該練起來了XD。



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