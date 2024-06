再也不Pass了！Super Junior睽違12年終於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也獲討論

K-POP粉絲或許都知道,Super Junior有個罩門是自家歌曲〈SPY〉,〈SPY〉如其名就是存在SJ之中的SPY,讓成員們10多年來沒挑戰也不敢挑戰。

〈SPY〉是SJ 2012年8月推出的《Sexy, Free & Single》專輯後續曲,但當年打歌隔月就出事,利特、銀赫、厲旭和圭賢上《一週偶像》挑戰隨機舞蹈就不行了……不過當年底的《2012 MAMA》和《音樂中心:2012年末結算》仍有正常表演。

▼歌曲發行一個月後的《一週偶像》便挑戰失敗



▼《2012 MAMA》



▼《音樂中心:2012年末結算》



據說是因為〈SPY〉走位太複雜,加上入伍等成員變動問題,導致SJ後來公開演唱都不選這首歌。少練習的因素,SJ在綜藝《一週偶像》上隨機舞挑戰都會失敗,幾次過後無論在哪聽到〈SPY〉都「無條件Pass」,就算有成員想嘗試,卻好像都罹患PTSD(創傷後壓力症)忘光光XDD,〈SPY〉直接變「禁曲」,也成為SJ和粉絲E.L.F.之間的哏(梗,Meme)。



直到這兩年,SJ在自家演唱會《Super Show 9》(SS9)才開始重拾〈SPY〉,不過是用歌劇版和Trot版娛樂粉絲E.L.F.。而最新消息是!新巡演《Super Show Spin-Off:Halftime》上,SJ打破了罩門跳了完整〈SPY〉!



22、23日舉行的《Super Show Spin-Off:Halftime》首爾場演唱會,SJ 8人利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢終於勇敢(?)挑戰〈SPY〉,讓E.L.F.激動不已,從沒想過有生之年還有機會看到「正常版〈SPY〉」!



除了〈SPY〉引發E.L.F.間熱烈討論外,SJ cover 四代大勢男女團名曲,NewJeans〈Hype Boy〉與同公司後輩RIIZE〈Get A Guitar〉,青春演出大受好評,有人說想起了SJ出道初期的清爽感,也有人認證他們達成了目標成為「六代愛豆」,不少人表示非常適合,且稱讚成員們臉蛋還是很年輕根本不違和。



[] 240623 | Super Show Spin-Off: Halftime in Seoul DAY 2 - HYPE BOY BY NEW JEANS COVER BY SUPER JUNIOR FULL STAGE



#SUPERJUNIORDNE #DONGHAE #EUNHYUK #SuperShow_Spinoff_Halftime pic.twitter.com/bITIiL72hu