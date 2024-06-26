再也不Pass了！Super Junior睽违12年终於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也获讨论

K-POP粉丝或许都知道，Super Junior有个罩门是自家歌曲〈SPY〉，〈SPY〉如其名就是存在SJ之中的SPY，让成员们10多年来没挑战也不敢挑战。

〈SPY〉是SJ 2012年8月推出的《Sexy, Free & Single》专辑后续曲，但当年打歌隔月就出事，利特、银赫、厉旭和圭贤上《一周偶像》挑战随机舞蹈就不行了……不过当年底的《2012 MAMA》和《音乐中心：2012年末结算》仍有正常表演。

▼歌曲发行一个月后的《一周偶像》便挑战失败



▼《2012 MAMA》



▼《音乐中心：2012年末结算》



据说是因为〈SPY〉走位太复杂，加上入伍等成员变动问题，导致SJ后来公开演唱都不选这首歌。少练习的因素，SJ在综艺《一周偶像》上随机舞挑战都会失败，几次过后无论在哪听到〈SPY〉都「无条件Pass」，就算有成员想尝试，却好像都罹患PTSD（创伤后压力症）忘光光XDD，〈SPY〉直接变「禁曲」，也成为SJ和粉丝E.L.F.之间的哏（梗，Meme）。



直到这两年，SJ在自家演唱会《Super Show 9》（SS9）才开始重拾〈SPY〉，不过是用歌剧版和Trot版娱乐粉丝E.L.F.。而最新消息是！新巡演《Super Show Spin-Off：Halftime》上，SJ打破了罩门跳了完整〈SPY〉！



22、23日举行的《Super Show Spin-Off：Halftime》首尔场演唱会，SJ 8人利特、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤终於勇敢(?)挑战〈SPY〉，让E.L.F.激动不已，从没想过有生之年还有机会看到「正常版〈SPY〉」！



除了〈SPY〉引发E.L.F.间热烈讨论外，SJ cover 四代大势男女团名曲，NewJeans〈Hype Boy〉与同公司后辈RIIZE〈Get A Guitar〉，青春演出大受好评，有人说想起了SJ出道初期的清爽感，也有人认证他们达成了目标成为「六代爱豆」，不少人表示非常适合，且称赞成员们脸蛋还是很年轻根本不违和。



[] 240623 | Super Show Spin-Off: Halftime in Seoul DAY 2 - HYPE BOY BY NEW JEANS COVER BY SUPER JUNIOR FULL STAGE



#SUPERJUNIORDNE #DONGHAE #EUNHYUK #SuperShow_Spinoff_Halftime pic.twitter.com/bITIiL72hu — dnedaily (@86updates) June 23, 2024

やっぱり何度見ても好きすぎる！



BRIIZEの皆さん

SUPER JUNIORイトゥク(40)、イェソン(39)、ドンへ(37)がカバーするGet A Guitarはどうですか

今後の活躍の場を広げるために若いファン層の方々へ向けた兄さんたちなりの挑戦です目指せ第6世代



pic.twitter.com/1tS4Vxm4sU — 일단시온이 (@shi_i_i_won) June 23, 2024

Donghae - Get A Guitar pic.twitter.com/J7S78PVPhG — jaty (@eunhaeballs) June 22, 2024

接下来，SJ将持续巡回演出，8月16～18日在台湾，9月6～7日在香港，大家肯定都很期待吧！少练的〈SPY〉应援也该练起来了XD。



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