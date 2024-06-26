再也不Pass了！Super Junior睽违12年终於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也获讨论
广告

再也不Pass了！Super Junior睽违12年终於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也获讨论

KPOP   2024年6月26日   星期三16:00   草莓  

（封面图源：YouTube@ALLTHEKPOP截图、IG@superjunior截图）

K-POP粉丝或许都知道，Super Junior有个罩门是自家歌曲〈SPY〉，〈SPY〉如其名就是存在SJ之中的SPY，让成员们10多年来没挑战也不敢挑战。

〈SPY〉是SJ 2012年8月推出的《Sexy, Free & Single》专辑后续曲，但当年打歌隔月就出事，利特、银赫、厉旭和圭贤上《一周偶像》挑战随机舞蹈就不行了……不过当年底的《2012 MAMA》和《音乐中心：2012年末结算》仍有正常表演。

▼歌曲发行一个月后的《一周偶像》便挑战失败

▼《2012 MAMA》

▼《音乐中心：2012年末结算》

据说是因为〈SPY〉走位太复杂，加上入伍等成员变动问题，导致SJ后来公开演唱都不选这首歌。少练习的因素，SJ在综艺《一周偶像》上随机舞挑战都会失败，几次过后无论在哪听到〈SPY〉都「无条件Pass」，就算有成员想尝试，却好像都罹患PTSD（创伤后压力症）忘光光XDD，〈SPY〉直接变「禁曲」，也成为SJ和粉丝E.L.F.之间的哏（梗，Meme）。
（图源：YouTube@ALLTHEKPOP截图）

直到这两年，SJ在自家演唱会《Super Show 9》（SS9）才开始重拾〈SPY〉，不过是用歌剧版和Trot版娱乐粉丝E.L.F.。而最新消息是！新巡演《Super Show Spin-Off：Halftime》上，SJ打破了罩门跳了完整〈SPY〉！

22、23日举行的《Super Show Spin-Off：Halftime》首尔场演唱会，SJ 8人利特、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤终於勇敢(?)挑战〈SPY〉，让E.L.F.激动不已，从没想过有生之年还有机会看到「正常版〈SPY〉」！

22日〈SPY〉（图源：IG@superjunior截图）23日〈SPY〉（图源：IG@superjunior截图）

除了〈SPY〉引发E.L.F.间热烈讨论外，SJ cover 四代大势男女团名曲，NewJeans〈Hype Boy〉与同公司后辈RIIZE〈Get A Guitar〉，青春演出大受好评，有人说想起了SJ出道初期的清爽感，也有人认证他们达成了目标成为「六代爱豆」，不少人表示非常适合，且称赞成员们脸蛋还是很年轻根本不违和。

接下来，SJ将持续巡回演出，8月16～18日在台湾，9月6～7日在香港，大家肯定都很期待吧！少练的〈SPY〉应援也该练起来了XD。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 再也不Pass了！Super Junior睽违12年终於克服心魔跳〈SPY〉！青春Cover RIIZE也获讨论
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手