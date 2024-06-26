NewJeans遭威脅！有人發「刺傷警告」：我打算在她們開演唱會的時候用

還記得去年7、8月韓國發生的無差別傷人事件嗎？ 每隔幾日就有人在網路上發文預告要在某處持刀行兇，當時整個韓國都籠罩在恐怖之中，市民們根本不敢晚上在街上閒逛。 最近舊事重新上演，這次的目標是女團NewJeans。

24日，韓國某交流網站上有人發文威脅NewJeans，表示「我打算在NewJeans開演唱會時用它」，並附上了一張尖刀的圖片，隔著屏幕都能感受到刀的冰冷感。 發文者還表示「只要她們從車上下來，我就不會放過任何一個」，言辭狠戾。



디시 뉴진스 칼부림 예고 같이 신고 부탁드립니다 pic.twitter.com/nnxR7sfM4e — 개저씨 (@foryou9108) June 24, 2024

相關內容在NewJeans的粉絲之間迅速傳播，眾人十分擔心成員們的人身安全，表示「就該找到發文的人，嚴厲處罰」、「這種人應該蹲監獄」、要求經紀公司採取法律措施。 目前，經過廣大粉絲的舉報，該貼文已經在X（舊Twitter）上被刪除。

今年5月時，韓娛圈也發生過類似的事情，有人在網路上發文威脅IVE人氣成員張員瑛，引爆全網關注。

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