IVE指導「後輩」Kongaltan超直白言語要笑翻！申承浩一下是樂高一下又憤怒鳥

KINGKONG by STARSHIP企劃的演員樂團「Kongaltan」（申譞洙、孫宇賢、申承浩、韓旻、柳賢秀）仍努力準備出道，出道紀錄節目《Kongaltan》最新一集，終於邀來公司正當紅的愛豆前輩IVE！

IVE（秋天、安兪真、Rei、張員瑛、Liz和李瑞）在《Kongaltan》第1集就曾以影像現身，替Kongaltan錄了愛豆必備的招呼語示範影片，第8集終於以真人現身Kongaltan面前，是繼‎李棟旭、‎柳演錫‎後第三組出面指導Kongaltan的STARSHIP娛樂「前輩」。

IVE初見Kongaltan開場就相當搞笑。安兪真說被叫「前輩」很尷尬，本以為單純是因為Kongaltan成員幾乎都是早已演員出道的演藝圈前輩，結果安兪真卻閉眼喊：「實際見到太像前輩了，很困難……是人生前輩。」要IVE猜猜Kongaltan年齡排行，張員瑛幾乎都叫名字加敬稱「nim」，只有申譞洙叫「前輩nim」，明顯指申譞洙看起來年紀最大XD。



IVE幫Kongaltan想想各自代表形象及pose。張員瑛直率的說韓旻是猴子後引發全場爆笑，她看大家反應真摯的解釋：「猴子很可愛啊！我的生肖是猴子！」輪到申承浩，IVE本來覺得他擺張員瑛式嫵媚pose就好，非得要想形象的話……安兪真回答：「希望不要誤會……樂高（LEGO）？」現場直接焦土化！秋天還提議讓申承浩模仿樂高的手，樂高發想人安兪真笑到不行。



當然不止張員瑛和安兪真，IVE其他成員各種直言亦數度引發笑聲。Rei試著稱讚Kongaltan，對韓旻和孫宇賢無話可講就稱讚手錶和衣服，對申承浩則是先笑再說：「什麼都沒做就很有趣呢！」申承浩也只能接受。



玩遊戲「下標題學院」，申承浩一張靠在樹上照片，李瑞一看就說是憤怒鳥（Angry Birds），秋天和Rei止不住笑，申承浩不好意思的沉默。Kongaltan成員都不太確定那人是不是申承浩，申承浩才開口承認，並大方的說是「樂高開始的時候」，還把照片拿近給IVE看。



看完這集，網友說「這是Kongaltan成員到目前為止笑最大聲、興致最高的一集」、「IVE終於有後輩了嗎？Kongaltan成員們太搞笑了顆顆顆」、「兪真的樂高很會看人顆顆顆」、「申承浩真的是傳奇顆顆顆，拜託誰把他帶去拍綜藝吧ㅠㅠ怎麼會沒做什麼就很搞笑」、「充滿領導力的樂高姿勢絕了」（申承浩是隊長，此集一直提到隊長該做的、隊長的魄力也很好笑）……等等。

▼完整節目（4:53 Kongaltan長得明顯是前輩、18:06 IVE教學pose、26:17 Rei的稱讚、30:30下標題學院遊戲，其實整集看下來都很好笑XD）



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