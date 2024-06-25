金在中時隔7年再度回歸小螢幕！《不良記憶橡皮擦》8月將在韓國與日本同步播出！

MBN金土迷你系列劇集《不良記憶橡皮擦》由金在中、陳世妍、李鍾元、楊惠智等共同演出，終於將在8月2日晚間與大家見面，並且日本也同步播出。

《不良記憶橡皮擦》劇情描述一個以記憶橡皮擦來改變人生的男子，與成為他初戀的女子，展開一段驚險的初戀造假羅曼史，由睽違小螢幕多年的金在中，以及陳世妍、李鍾元、楊惠智等演員共同演出，預計8月2日首播。金在中飾演透過記憶橡皮擦而改變人生的「李君」一角，雖然是網球的明日之星，但因受傷後自尊心全失，成為了人生的配角，但用了記憶橡皮擦把過往記憶都抹去，重新擁有存在感、自信心與自尊心都爆棚的新人生。



金在中曾演出過多部電視劇如《守護老闆》《仁醫》《Triangle》等，並且歌唱版圖也是國際化的，剛發行出道20週年的紀念專輯，也進行了海外巡迴演出。近日也活躍於談話性節目《在朋友》，睽違7年終於再度回歸小螢幕《不良記憶橡皮擦》，也令粉絲們相當期待。而已經好久沒有作品的陳世妍，本次將在劇中飾演大腦研究中心的醫師，也將是金在中的假造初戀情人。



曾演出《金湯匙》《夜晚開的花》的李鍾元，則飾演金在中的弟弟，世界第一的網球選手李信一角，與金在中將有著兄弟吵吵鬧鬧的默契演出，楊惠智則是在2023年以《惡鬼》得到2023年SBS演技大賞新人獎，也演出了《美好世界》，本次她將變身李信的翻譯，展現可愛魅力。《不良記憶橡皮擦》除了在8月2日於韓國及日本同步播出外，美洲、歐洲、大洋洲、中東、印度等地也可透過Rakuten Viki平台收看。

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