IVE指导「后辈」Kongaltan超直白言语要笑翻！申承浩一下是乐高一下又愤怒鸟

KINGKONG by STARSHIP企划的演员乐团「Kongaltan」（申譞洙、孙宇贤、申承浩、韩旻、柳贤秀）仍努力准备出道，出道纪录节目《Kongaltan》最新一集，终於邀来公司正当红的爱豆前辈IVE！

IVE（秋天、安兪真、Rei、张员瑛、Liz和李瑞）在《Kongaltan》第1集就曾以影像现身，替Kongaltan录了爱豆必备的招呼语示范影片，第8集终於以真人现身Kongaltan面前，是继‎李栋旭、‎柳演锡‎后第三组出面指导Kongaltan的STARSHIP娱乐「前辈」。

IVE初见Kongaltan开场就相当搞笑。安兪真说被叫「前辈」很尴尬，本以为单纯是因为Kongaltan成员几乎都是早已演员出道的演艺圈前辈，结果安兪真却闭眼喊：「实际见到太像前辈了，很困难……是人生前辈。」要IVE猜猜Kongaltan年龄排行，张员瑛几乎都叫名字加敬称「nim」，只有申譞洙叫「前辈nim」，明显指申譞洙看起来年纪最大XD。



IVE帮Kongaltan想想各自代表形象及pose。张员瑛直率的说韩旻是猴子后引发全场爆笑，她看大家反应真挚的解释：「猴子很可爱啊！我的生肖是猴子！」轮到申承浩，IVE本来觉得他摆张员瑛式妩媚pose就好，非得要想形象的话……安兪真回答：「希望不要误会……乐高（LEGO）？」现场直接焦土化！秋天还提议让申承浩模仿乐高的手，乐高发想人安兪真笑到不行。



当然不止张员瑛和安兪真，IVE其他成员各种直言亦数度引发笑声。Rei试著称赞Kongaltan，对韩旻和孙宇贤无话可讲就称赞手表和衣服，对申承浩则是先笑再说：「什么都没做就很有趣呢！」申承浩也只能接受。



玩游戏「下标题学院」，申承浩一张靠在树上照片，李瑞一看就说是愤怒鸟（Angry Birds），秋天和Rei止不住笑，申承浩不好意思的沉默。Kongaltan成员都不太确定那人是不是申承浩，申承浩才开口承认，并大方的说是「乐高开始的时候」，还把照片拿近给IVE看。



看完这集，网友说「这是Kongaltan成员到目前为止笑最大声、兴致最高的一集」、「IVE终於有后辈了吗？Kongaltan成员们太搞笑了颗颗颗」、「兪真的乐高很会看人颗颗颗」、「申承浩真的是传奇颗颗颗，拜托谁把他带去拍综艺吧ㅠㅠ怎么会没做什么就很搞笑」、「充满领导力的乐高姿势绝了」（申承浩是队长，此集一直提到队长该做的、队长的魄力也很好笑）……等等。

▼完整节目（4:53 Kongaltan长得明显是前辈、18:06 IVE教学pose、26:17 Rei的称赞、30:30下标题学院游戏，其实整集看下来都很好笑XD）



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