Krystal鄭秀晶&張東潤擔任BIFAN主持人！4年前《Search》CP將重逢！

龍兵長和孫中尉啊ㅠㅠㅠㅠ

第28屆富川國際奇幻影展（BIFAN）將在下月4日開幕，官方今（25日）公布演員鄭秀晶（Krystal）與張東潤擔任主持人。

鄭秀晶2009年以女團f(x)成員出道，隔年演出情境劇《越看越可愛》開始挑戰演技，後來陸續演出《Highkick3短腿的反擊》、《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》等劇，即便演出配角也非常有存在感。目前的她已挑大樑多年，主演《機智牢房生活》、《Player》（玩家）、《Search》（Search：非武裝救援）等劇均有好成績，去年底還以電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》拿下春史電影節最佳女配角。最近在戲劇上現身是客串《Player2》（玩家2）。



目前31歲的張東潤比鄭秀晶大2歲，但他是鄭秀晶後輩，2016年以網路劇《遊戲公司的女職員們》出道，後來演了《所羅門的偽證》、《學校2017》、《致忘了詩的你》等等戲劇嶄露頭角，接續擔任男主角的《綠豆傳》、《Search》、《綠洲》等劇都獲好評，最新作品是今年1月接連播畢的《我的男神丘比特》及《沙之花也有春天》。



BIFAN表示鄭秀晶是能完美消化作品中各種角色，且在大眾面前展現高度存在感的演員，而張東潤除了演員本職之外，還跨足導演一職自導自演電影《成為我的耳朵》，《成為我的耳朵》去年曾參展27屆BIFAN。



特別的是，看過《Search》‎的死忠觀眾，一看就想起鄭秀晶和張東潤是《Search》男女主角！2020年他們共同挑戰演出派遣至非武裝地帶（DMZ）任務的職業軍人，是韓國首部軍事懸疑電視劇。兩人為戲須練動作戲、射擊戲，張東潤還得學習和軍犬溝通‎，當時兩人的演技與CP感均受讚賞。見到兩人將時隔近4年重逢，《Search》粉絲很是激動啊！



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第28屆BIFAN將在7月4日至7月14日於富川市舉行，開幕式在富川藝術中心音樂廳展開，粉絲很快就能見到《Search》CP再次同框及互動了。

▼第28屆BIFAN宣傳片



▼本屆BIFAN「演員特別展」還是孫藝真，是繼全道嬿、鄭雨盛、金憓秀、薛耿求與崔岷植後，第6位BIFAN舉行演員展的主角



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