悬疑韩剧《我们，家》今晚结局五大看点！紧张刺激的情节环环相扣，金喜善要如何击败性格扭曲的魔女洗脑之术

你也是热爱悬疑惊悚恐怖韩剧的人吗？那就绝对不能错过《我们，家》本周末即将迎来的EP.12大结局！

韩国顶尖的心理医生卢英媛（金喜善 饰）被拥有高超洗脑之术的李世娜（妍雨 饰）介入了整个家庭，英媛与推理小说家婆婆洪莎江 （李慧英 饰）联手合作，决心守护好她们的家人。



1．【演技不只出色，每一场对手戏都让人忘记呼吸】

由「两大演技派女王」金喜善和李慧英携手主演的《我们，家》，她们出众的演技也影响著整个团队，每一场对手戏都让人看了相当过瘾，让观众们百分百沉浸在人物的情绪之中，从营造幸福家庭氛围、发觉秘密后的惊恐，再到面对恐惧和威胁下整理好情绪的处变不惊，每场戏都能够带动大家的追剧神经！



2．【每集都有出乎意料的剧情铺陈、结尾，环环相扣】

要说剧里最让人感到惊讶的场面，实在是太多了，猜不透的剧情安排也是每每让人特别惊讶，更可怕的是每个角色都很可疑，没有一个人是单纯的，当然越演到后面就会揭开越多人物背景的前因后果，演到最新的EP.10已经是公开了许多意想不到的小故事，也因此明确知道了主角团遭受迫害的原由，感觉上没有一个人真正无辜。



3．【家庭内部的诸多矛盾与情感纠葛】

我个人最欣赏的是深入探讨了整个家庭的状况，与描绘了许多社会问题，透过女主分享的一些心理谘询个案，会在追剧过程中不知不觉产生共鸣。稍微提一下剧透的部份（提醒，怕被雷就跳看到下个看点哦！！），女主老公是整形外科医生却怕血不敢动刀，女主儿子让女友怀孕说要出国生产，到头来都是谎言，其实儿子只是想出国待在同性爱人的身边，光举这两个例子就能感受到这部剧深挖下去的秘密其实还要更多更多。



4．【性格扭曲的魔女洗脑之术】

先说这出剧有个最大的女魔头－李世娜，追剧的过程中就是在欣赏她如何一路给别人洗脑，任何不合理行为最终都会被她化解，她总是理所当然、理直气壮的合理化自己的行为，总之自己是最无辜的，错都在别人，更可怕的是她还一次次逃过了法律的制裁，当然她身边的帮手也很多，也因为她总是坦荡荡的态度，至今仍逍遥法外......。



5．【最终手段，女主如何打败恶意满满的魔女】



看起来相当复杂的家庭关系，抽丝剥茧到最后已经算是一一被公开了，当然，每个家庭都会有秘密，反派魔女世娜也如她所愿，让这个家隐藏的秘密全曝光在大众的视野之中，而她的目标是击溃女主英媛，但英媛仍未放弃，最后她要如何救出在狱中的婆婆？是否会保住整个家回归平静的生活？世娜是否会受到法律的制裁呢？让我们一起拭目以待吧！



韩剧《我们，家》逢星期五、六晚上11时在「黄Viu」上架，6月28－29日播出EP.11-12大结局。

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