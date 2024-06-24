收視突破6%！《她的日與夜》李姃垠、鄭恩地、崔振赫從演技到化學反應都被讚賞！（EP.3-4）

電視台JTBC與OTT Netflix聯播的《她的日與夜》，上週末播出的最新第3、第4集收視上升，甚至一舉突破6%，是JTBC繼今年3月結局的《低谷醫生》後，再有戲劇突破6%成績。

據韓國尼爾森詳細收視率數字，《她的日與夜》第3集全國上升到4.457%，首爾圈4.916%，第4集更升至6.037%、6.338%。綜合YouTube、NAVER TV與論壇Theqoo網友討論，幾乎都是正面留言稱讚李姃垠、鄭恩地或崔振赫的演技好，演出可愛有趣或是帥氣，飾演朱調查官的尹炳熙也受讚許。還有，崔振赫無論是和李姃垠還是鄭恩地的對手戲，皆被認為很有火花。



（以下涉及劇情）

接續第2集，李微進（鄭恩地飾演）走在鄉間小路，桂志雄（崔振赫飾演）深怕她被分屍案件兇手盯上而飛奔，結果李微進還真的碰上了兇手，只不過兇手沒機會下手。李微進記住了兇手車上散發一種味道，成了目擊者。



撇開遇上的恐怖事情，李微進白天化身林順（李姃垠飾演），工作上可是從清潔人員躍升調查官助理，林順還以為是桂志雄提拔她，其實桂志雄和朱調查官抱有成見，認為她年紀太大百般刁難，但林順總能讓他們心服口服。



桂志雄下班後的晚上和李微進約見面，給了她防身用具要求她務必保護好自己，還偷偷在她手機安裝追蹤定位程式。李微進還真的出事了，不過是因為林順胸有成竹代替桂志雄潛伏，才釀成危機。桂志雄直闖夜店找林順，結果救了李微進？李微進要如何解釋這一切？



下集預告桂志雄救了李微進後，兩人有了更多獨處機會，而白天的林順也和頂級明星高原（白瑞厚飾演）冒粉紅泡泡？不過林順似乎做錯事，被桂志雄狠狠教訓。



《她的日與夜》目前為止相當多爆笑情節都很受歡迎，而懸疑的部分，兇手會是新登場的外科醫師出身實習生白鐵圭（鄭載成飾演）嗎？刑警出身徐末泰實習生（崔茂仁飾演）似乎也覺得他不太對勁。而軍人出身的實習生高羅盺（崔範浩飾演）又何故曠職失聯？

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