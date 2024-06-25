熱門韓劇《Sweet Home 3》首波劇照！宋江&李到晛更華麗的陣容，卻迎來更絕望的處境VS一線生機~

【多圖】《Sweet Home》第三季終於公開了最新的人物劇照！看完讓人更期待啦～～～。

在一個怪物化終於結束、新人類開始的世界裡，Netflix 熱門影集《Sweet Home 3》描繪了那些面臨模糊邊界之間、必須選擇的人們更加絕望的處境，在最新公開的一系列劇照中，讓我們一窺倖存者們的激烈掙扎。





▼《Sweet Home》第3季正式前導預告：怪物和人類之間的分界逐漸模糊，世界搖搖欲墜，人類必須做出艱難的抉擇。在各種私慾相互衝突之際，一場絕境之戰隨即展開。



首先是車賢秀（宋江 飾）帶著燃燒的翅膀前往某個地方，歷經怪物變身事件後，失去了珍貴的人，甚至曾被怪物吞噬過的他，提出了恢復人類自我並保護所有人的問題。相比之下，邊尚昱（李陣郁 飾）為了獲得更大的力量和完美的身體，不擇手段地讓情勢更加緊張，並在倖存者中引起混亂和分裂來展現他無與倫比的存在。此外，第二季結尾變成怪物而讓大家都很震驚的徐伊景（李施昤 飾）再次恢復成人類模樣，夾雜著愧疚、責任、母愛等多種情緒之中，讓人們對她在第三季的表現更加期待。







即使在絕望的情況下，李恩宥（高旻示 飾）也沒有放棄身邊的人，並努力共同生存。特別是上一季她一直在尋找著哥哥李恩赫（李到晛 飾）兩人奇蹟般地重逢，出現了新的敘事令人非常好奇。但在兩人對視的的劇照中，可以感受到氣氛與之前略有不同，哥哥恩赫作為新人類的回歸究竟會帶來什麼樣的改變？以及在末日中隨時做好戰鬥準備的燦榮（鄭振永 飾），展現出他為了拯救倖存者而​​不惜犧牲自己那勇敢的一面，即使在危險中也將繼續秉持不變的正義行事。







第二季中的主要演員劉五性、金武烈、吳正世、金是兒、金信祿、蔡元彬...等人都在末日中有著明確的目標，而這個世界也因為新人類的出現而變得更加混亂。從第一季怪物從慾望中誕生，第二季被擴大的世界觀，第三季新人類的誕生，《Sweet Home 3》也將迎來史詩級的結局，目前已確定7月19日上線播出。

















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