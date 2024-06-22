徐仁國私心《沒有適合我的離別歌曲》MV最炸裂是「這一幕」！K.Will：「出不出第三彈就看大家了」

K.Will的態度讓人很想說：炯秀哥，你想要多少播放量，我們都給你辦到！

徐仁國本月19日發行新歌《Out of Time》，巧的是他和安宰賢一起為K.Will拍攝的新歌MV《沒有適合我的離別歌曲》也在次日公開，接連引起話題。

《沒有適合我的離別歌曲》MV劇情延續2012年震撼Kpop界的《請不要這樣》，講述10年後兩位男主角在葬禮上重逢後發生的故事，敘事和演技都相當炸裂，震撼度可謂有過之而無不及，被網友戲稱為「World Gay 2.0」。



近日徐仁國為宣傳《Out of Time》舉辦粉絲簽名會，提到對BL類型劇的看法：即便由非常有名的導演操刀也不想拍，但如果每集給20億就會同意XD 徐仁國透露一開始真的很難為情，拍預告片時現場所有人都在尖叫，他自己也感覺渾身發癢，畢竟跟安宰賢私下很熟。 不過作為專業演員，開拍後徐仁國還是全然融入情緒、把對方想像成深愛的人，只是導演喊卡後還是忍不住笑XD



看到MV正片時，徐仁國自己也覺得自己演得很不錯，尤其那句台詞「我可以擁抱你一次嗎」，自己說出來都起了雞皮疙瘩，當時心想：這次穩了，絕對引起炸裂級反響XD



就是這場戲，一起來尖叫吧~~~



서인국이 연기를 존나 잘해 . .

하.. << 일단 여기서부터 끝남**

내가 너한테 못 한 말이 있는데

한 번만 안아봐도 되냐 pic.twitter.com/WhSmDRmClt — 치즈 (@zhezxe) June 20, 2024

K.Will也這係列的「魔力」很有自信：「如果看過預告就不可能不看正片，如果看過前作就不可能不看續篇。」 記者問安宰賢和徐仁國到底能不能幸福地永遠在一起，K.Will神秘兮兮表示：「看大家的反應，第3篇也不是毫無可能。 不過我不喜歡劇透哦～」



這番發言立即引起網友興奮，紛紛求K.Will說出他能滿意的指標：「要沖到一千萬觀看量嗎？ 拼了」「很急，請問上半年KPI是什麼」「炯秀哥儘管提條件，跪求第三彈」「Netflix還等什麼」「拍成劇請K.Will來唱OST吧」。



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