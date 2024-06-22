徐仁国私心《没有适合我的离别歌曲》MV最炸裂是「这一幕」！K.Will：「出不出第三弹就看大家了」

K.Will的态度让人很想说：炯秀哥，你想要多少播放量，我们都给你办到！

徐仁国本月19日发行新歌《Out of Time》，巧的是他和安宰贤一起为K.Will拍摄的新歌MV《没有适合我的离别歌曲》也在次日公开，接连引起话题。

《没有适合我的离别歌曲》MV剧情延续2012年震撼Kpop界的《请不要这样》，讲述10年后两位男主角在葬礼上重逢后发生的故事，叙事和演技都相当炸裂，震撼度可谓有过之而无不及，被网友戏称为「World Gay 2.0」。



近日徐仁国为宣传《Out of Time》举办粉丝签名会，提到对BL类型剧的看法：即便由非常有名的导演操刀也不想拍，但如果每集给20亿就会同意XD 徐仁国透露一开始真的很难为情，拍预告片时现场所有人都在尖叫，他自己也感觉浑身发痒，毕竟跟安宰贤私下很熟。 不过作为专业演员，开拍后徐仁国还是全然融入情绪、把对方想像成深爱的人，只是导演喊卡后还是忍不住笑XD



看到MV正片时，徐仁国自己也觉得自己演得很不错，尤其那句台词「我可以拥抱你一次吗」，自己说出来都起了鸡皮疙瘩，当时心想：这次稳了，绝对引起炸裂级反响XD



就是这场戏，一起来尖叫吧~~~



서인국이 연기를 존나 잘해 . .

하.. << 일단 여기서부터 끝남**

내가 너한테 못 한 말이 있는데

한 번만 안아봐도 되냐 pic.twitter.com/WhSmDRmClt — 치즈 (@zhezxe) June 20, 2024

K.Will也这系列的「魔力」很有自信：「如果看过预告就不可能不看正片，如果看过前作就不可能不看续篇。」 记者问安宰贤和徐仁国到底能不能幸福地永远在一起，K.Will神秘兮兮表示：「看大家的反应，第3篇也不是毫无可能。 不过我不喜欢剧透哦～」



这番发言立即引起网友兴奋，纷纷求K.Will说出他能满意的指标：「要冲到一千万观看量吗？ 拼了」「很急，请问上半年KPI是什么」「炯秀哥尽管提条件，跪求第三弹」「Netflix还等什么」「拍成剧请K.Will来唱OST吧」。



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