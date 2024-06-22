《背著善宰跑》金惠奫普吉島休假照片出自誰手？ 司機暖心留言：「善宰的空位由我們填補！」

近日《背著善宰跑》多位主演前往泰國普吉島享受褒賞休假，紛紛在IG分享旅行照片。 金惠奫今日PO出多圖，神秘兮兮表示攝影師就在最後一頁！留言區互動超有愛，完全能感受到大家的開心～

照片中金惠奫坐在沙灘鞦韆上，笑容十分開朗元氣。 有趣的是每張照片都是同一個場景、同一套衣服，鏡頭角度卻各有不同，引人好奇：







直到翻到最後才揭曉答案，原來是飾演男二「金太成」的宋建熙、飾演計程車司機「金永洙」的許亨圭、飾演Eclipse成員的文容錫和梁爀，四個人一起圍著金惠奫在拍，還不斷站起蹲下找尋最佳角度XD其實還要加上拍攝這五人的「任錦」宋智浩~



這次褒賞休假有兩位主演缺席，飾演「柳善宰」的邊佑錫和飾演「白仁赫」的李承協都因個人行程未能參加。好在有這些夥伴，許亨圭留言說：「4四個加在一起填補佑錫的空缺。 但還是沒能充分拍出我們小素的美貌。」





宋智浩留言說金惠奫是「任素隊長」，金惠奫調皮回復：「因為是任錦的妹妹（？ ）」宋建熙也跟著留言：「隊長大人的任務，完成了！」





許亨圭還把邊佑錫的照片合成進沙灘合照裡，相當貼心XD



網友也感受到這個劇組的歡樂氣氛，紛紛留言：「好像家庭旅行時圍在一起拍掌上明珠的哥哥們kkk」「每個人都想幫她拍出人生照，超努力的kkk」「好可愛」「演員們每出一個PO邊佑錫都光速點讚kk」「我還在想誰離那麼近拍，原來是永洙kkk不虧是對小素很執著的人」。







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