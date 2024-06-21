徐仁國&安宰賢時隔12年「再續前緣」MV終於公開！網友瘋狂展開多種解讀，敲碗3.0「背著仁國跑」

2012年K.Will的歌曲《請不要這樣》由徐仁國和安宰賢上演出人意料的虐戀，在Kpop史上寫下空前絕後的一筆，時隔12年推出續篇MV立即引起巨大關注，虐戀指數有增無減啊！

《沒有適合我的離別歌曲》昨晚正式上線，MV一公開就登上韓國YouTube發燒影片榜首，還有美國、加拿大、法國等等。 2.0 MV的震驚度與1.0相比只能說有過之而無不及，各國網友紛紛分享解讀！



較多網友認同的是「安宰賢後知後覺」：MV開頭徐仁國的手錶破碎停止、面前飛過白蝴蝶、花圈署名是出版社，暗示徐已遭逢不測去世。 安宰賢和徐仁國一起喝酒聊天，但回過神來房間只有一個人，說明美好時光只是安宰賢的想像。





直到徐仁國去世，安宰賢才在葬禮上明白自己的心意... 因為兩人沒有正式交往、也就沒有正式分手，就像歌曲標題一樣「沒有適合我的離別歌曲」...



另一個解讀更加狗血，小編姑且稱之為「徐仁國以命換命」：這個解讀連預告一起考慮進去，認為一開始去世的是安宰賢，徐仁國寫的是與安的回憶錄！兩人在朋友葬禮上重逢後確實度過了美好的時光，徐仁國逐漸無法隱藏愛意、差點親吻安，在隧道裡向安告白。 然而不久後安就去世，徐仁國為了救他穿越回過去，但無論如何努力都無果，最終選擇代替安承受致命事故。



MV正片開始，徐仁國已經是幽靈狀態，沒想到安宰賢能看到他並與他對話，嚇了一大跳。 這一次兩人又喝酒聊天到半夜，徐仁國選擇沒有親吻安而是把時光機手錶戴在安的手腕，代表他決定這一次代替安宰賢赴死、結束一切，不再需要手錶。 赴死之前，徐仁國最後擁抱了安宰賢、握緊拳頭哭泣，終究忍住沒有告白。



徐仁國離開後，原本從左向右行駛的列車變成從右向左，代表時間已經被逆轉。 安宰賢來到徐仁國的葬禮，領悟到擁抱和手錶都是徐仁國替他赴死所做的準備...



還有人認為MV全篇都是安宰賢的想像：徐仁國的角色在《請不要這樣》後不久就已過世，安宰賢之前不願承認他也對徐有感覺、故意跟女性朋友結婚，在徐過時後才後悔不已，每天想像如果當時接受徐的感情該有多好？ 如果徐看到他離婚會不會很開心呢？ （太虐了555）



各國網友都對劇情感到難以釋懷，紛紛在MV下方激情留言、敲碗拍續集3.0：「等了12年居然是這樣555」「我們要的是world gay而不是他的葬禮」「快拿來善宰的手錶」「請拍成12集在Netflix上架」「導演，我在你家門口了」！XD

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