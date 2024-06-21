徐仁国&安宰贤时隔12年「再续前缘」MV终於公开！网友疯狂展开多种解读，敲碗3.0「背著仁国跑」

2012年K.Will的歌曲《请不要这样》由徐仁国和安宰贤上演出人意料的虐恋，在Kpop史上写下空前绝后的一笔，时隔12年推出续篇MV立即引起巨大关注，虐恋指数有增无减啊！

《没有适合我的离别歌曲》昨晚正式上线，MV一公开就登上韩国YouTube发烧影片榜首，还有美国、加拿大、法国等等。 2.0 MV的震惊度与1.0相比只能说有过之而无不及，各国网友纷纷分享解读！



较多网友认同的是「安宰贤后知后觉」：MV开头徐仁国的手表破碎停止、面前飞过白蝴蝶、花圈署名是出版社，暗示徐已遭逢不测去世。 安宰贤和徐仁国一起喝酒聊天，但回过神来房间只有一个人，说明美好时光只是安宰贤的想像。





直到徐仁国去世，安宰贤才在葬礼上明白自己的心意... 因为两人没有正式交往、也就没有正式分手，就像歌曲标题一样「没有适合我的离别歌曲」...



另一个解读更加狗血，小编姑且称之为「徐仁国以命换命」：这个解读连预告一起考虑进去，认为一开始去世的是安宰贤，徐仁国写的是与安的回忆录！两人在朋友葬礼上重逢后确实度过了美好的时光，徐仁国逐渐无法隐藏爱意、差点亲吻安，在隧道里向安告白。 然而不久后安就去世，徐仁国为了救他穿越回过去，但无论如何努力都无果，最终选择代替安承受致命事故。



MV正片开始，徐仁国已经是幽灵状态，没想到安宰贤能看到他并与他对话，吓了一大跳。 这一次两人又喝酒聊天到半夜，徐仁国选择没有亲吻安而是把时光机手表戴在安的手腕，代表他决定这一次代替安宰贤赴死、结束一切，不再需要手表。 赴死之前，徐仁国最后拥抱了安宰贤、握紧拳头哭泣，终究忍住没有告白。



徐仁国离开后，原本从左向右行驶的列车变成从右向左，代表时间已经被逆转。 安宰贤来到徐仁国的葬礼，领悟到拥抱和手表都是徐仁国替他赴死所做的准备...



还有人认为MV全篇都是安宰贤的想像：徐仁国的角色在《请不要这样》后不久就已过世，安宰贤之前不愿承认他也对徐有感觉、故意跟女性朋友结婚，在徐过时后才后悔不已，每天想像如果当时接受徐的感情该有多好？ 如果徐看到他离婚会不会很开心呢？ （太虐了555）



各国网友都对剧情感到难以释怀，纷纷在MV下方激情留言、敲碗拍续集3.0：「等了12年居然是这样555」「我们要的是world gay而不是他的葬礼」「快拿来善宰的手表」「请拍成12集在Netflix上架」「导演，我在你家门口了」！XD

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