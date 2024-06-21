《瑞鎮家2》曾是「利潤至上」的社長李瑞鎮變了！「新實習生」高旻示超級能幹讓崔宇植陷入危機 XD

《瑞鎮家2》由李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植和高旻示出演，講述真心喜歡牛骨湯的社長和職員們在冰島經營韓餐廳的節目。

社長李瑞鎮就對職員們說這次的概念是「顧客至上」（原本是「利潤至上」XD），而這次還有一個特徵就是每天的主廚都不一樣，更以棒球比賽先發投手形式介紹職員們，引起了大家的興趣。



首先，是剛入門廚師界的崔宇植，面對驚慌和緊張連續的情況，能否順利完成備受關注。相反，鄭有美則展現曾出演過《尹食堂》、《尹STAY》、《瑞鎮家》的餐廳經歷8年的老手風範，展現不慌不忙的樣子，還隨時會鼓勵職員們。



接下來是啟動6個火爐、一次性切10個大蔥、用雙手調節水龍頭等，展現效率極大化技能的救援投手朴敘俊。另外，新實習生高旻示超有 Sense 又超級能幹，李瑞鎮還對崔宇植說：「你當實習生的時候怎麼沒有這樣？」感到危機感崔宇植也問高旻示：「你...是不是有練習過？」還看到社長李瑞鎮除了煮牛骨湯外，傲嬌又變得有點溫柔的面貌。



鄭有美說：「包括《尹食堂》在內，這次的總銷售額好像是第一。」羅PD還叫牠們蟄居在冰島定居下來 XD 而職員們真的太認真在工作，竟讓李瑞鎮碎念：「他們真的像是在開餐廳，除了我之外...可都是當紅演員」，甚至還勸阻他們繼續工作：「你們夠了！不要再忙了！」讓人期待28日《瑞鎮家2》首播。

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