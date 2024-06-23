「只要是他演的電視劇，就一定會看」系列（下篇）：這幾位男演員劇本命中率高達90%

上一篇中，小編為大家介紹了韓網認為的「值得信賴的男演員」，其中包括了池晟、炫彬、趙寅成、南宮珉和宋仲基，還有幾位也在韓劇中有著不俗的地位。

相關文章：「只要是他演的電視劇，就一定會看」系列（上篇）：每一位都是收視率保證，撐起了韓劇半邊天

金秀賢



公平的為每一個電視台都貢獻一部收視率爆表作品的男神。 《Dream High夢想成真》、《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《製作人》、《淚之女王》，收視率沒有最高，只有更高，擁有他，電視台台長做夢都要笑醒了吧。

李鐘奭（李鍾碩）



典型的韓式花美男長相，並且並非是只有顏值的花瓶，而是兼備演技的好演員。 《學校2013》、《聽見你的聲音》、《Pinocchio》、《W》、《當你沉睡時》、《黑話律師》，幾乎每一部都能開出好成績，話題度都相當高。

鄭敬淏



渾身上下透露出成熟男人的魅力，主演的《機智牢房生活》、《機智醫生生活》1、2部、《火星生活》、《浪漫速成班》塑造了很多經典成熟男人的魅力，吸引了一大波的粉絲，號召力也很強大。

金南佶



金南佶絕對是一位讓觀眾很信賴的演員，光是看主演名單有他，就會被認為是高質感口碑好劇。 他可以非常完美的結合成熟與幽默、吊兒郎當的多元化氣質於一身，是能適應各種角色轉變。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞